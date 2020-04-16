 

Трамп пожаловался на неподконтрольность «Голоса Америки»

16.04.2020, 5:30, Новости дня

Американская государственная радиокомпания «Голос Америки» говорит «ужасные вещи» про США, считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер выразил недовольство Демократической партией, которая уже два года не дает Сенату США утвердить Майкла Пэка главой Совета управляющих по вещанию – головной организации, в ведении которой находится и «Голос Америки».

«Это не дает нам управлять «Голосом Америки», который очень важен. Если вы слышали, что они говорят, это ужасно. Вещи, которые они говорят о нашей стране, ужасны», – приводит его слова РИА «Новости».

Совет управляющих по вещанию, недавно переименованный в Агентство США по глобальным медиа, распоряжается бюджетом более чем в 700 млн долларов в год на внешнее вещание, которое призвано отражать точку зрения властей США.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2019 году США потратили на пропаганду внутри РФ более 2 млрд рублей. Речь шла о бюджете редакций, которые работают на русском языке: «Голосе Америки», «Радио Свобода» и «Настоящем времени», которые финансируются американским Агентством по глобальным медиа.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя газете ВЗГЛЯД рост финансирования США на пропаганду внутри России, отмечал, что «на Западе возлагают большие надежды на пропагандистское вещание с целью влияния на внутриполитические процессы в России».



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