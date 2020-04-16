США готовы предоставить России аппараты ИВЛ

16.04.2020, 5:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты готовы предоставить РФ аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. "Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем", — сообщил он.

Как сообщалось, вспышка вызываемой новым коронавирусом пневмонии была зафиксирована в конце 2019 года в Китае, позже она распространился практически на все страны мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией, напоминает ТАСС. К настоящему времени зарегистрировано более 2 миллионов случаев заражения, свыше 130 тысяч заболевших скончались. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, умерли 198 человек. Почти 2000 пациентов выздоровели. Для информирования о ситуации в стране российское правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.