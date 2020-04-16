 

СМИ: источник COVID-19 – лаборатория в Ухане

16.04.2020, 5:25, Новости дня

Американский телеканал Fox News сообщает со ссылкой на источники, что коронавирус нового типа возник в лаборатории в Ухане, первым заболевшим стал ее сотрудник.

По данным телеканала, первоначально вирус передался от летучей мыши к человеку, и уже от него заражение распространилось среди населения города. По мнению одного из источников, ситуация с распространением заболевания может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен", передает "Интерфакс".

Также источники телеканала сообщили, что на рынке в Ухане, который считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, и имеющейся версией власти Китая пытались отвлечь внимание от лаборатории Уханьского института вирусологии.

Ранее издание Washington Post сообщила, что еще в январе 2018 года сотрудники посольства США в Китае предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии, а также о том, что китайские ученые проводят рискованные исследования передаваемого от летучих мышей коронавируса.



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