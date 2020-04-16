Мнение: Опять США блефует: не будут они осваивать Луну, им нужна Земля

16.04.2020, 5:24, Разное

Пока в мире основная тема – коронавирусная пандемия, США взяли и объявили новую программу «Звездные войны», совсем, как при Рейгане, когда решено было дезинформацией разорить Советский Союз и тем самым развалить его. И все у них получилось. Почти. Правда, РФ возродилась – неожиданно для них самих. И даже экономика не пожелала «разрываться в клочья» при Обаме. Теперь Америка объявила, что ЛунаНаш, МарсНаш, космические ресурсы-тожеНАШ, и NASA уже представила конкретные планы по освоению Луны и Марса. МИД РФ выразил протест. А Роскосмос готовит собственные планы по строительству лунных баз. А стоит ли?! Это же блеф, товарищи!

NASA собирается запускать станцию на орбите Луны, построить саму лунную базу, где будут жить астронавты, и сделать Луну – пересадочной станцией, чтобы оттуда запускать корабли на Марс. Велика вероятность, что это просто очередная дезинформация, поскольку РФ и Китай не дают им покоя. И нужно что-то масштабное: например, космическая программа по захвату космоса и ближайших небесных тел Солнечной системы – чтобы подразорить и Россию и Китай, и отвоевать стремительно уходящие из-под ног позиции мирового гегемона.

Хочется по этому поводу напомнить прекрасную историю из книги Юваль Ной Харари «Sapiens или Краткая история человечества». Эта реальная история как нельзя лучше иллюстрирует американский подход к жизни и ценностям.

20 июля 1969 года Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луне. Несколько месяцев перед полетом экипаж «Аполлона-11» тренировался в пустыне.

Однажды к астронавтам подошел старый индеец и попросил астронавтов оказать ему услугу.

— Люди моего племени верят, — сказал старик, — что на Луне обитают святые духи. Не могли бы вы передать им важную весть от моего народа?

Индеец произнес несколько слов на родном языке и заставил астронавтов запомнить фразу правильно.

— Что это значит? — спросили астронавты.

— Этого я вам сказать не могу. Это тайна, ее знает только наше племя и лунные духи.

Вернувшись на базу, астронавты нашли знатока индейских диалектов. Когда они воспроизвели эту фразу, переводчик разразился смехом. Заученная ими фраза значит: «Не верьте ни единому слову этих людей — они пришли, чтобы украсть у вас ваши земли».

Так вот, когда американцы говорят о лунной программе, о полетах на Марс, о строительстве космической базы возле Луны, о том, что ресурсы других планет принадлежат им, нужно просто успокоиться, припомнить историю, «Звездные войны» Рейгана, обещание на словах не расширять НАТО, данное дураку Горбачеву, и усвоить, что нельзя верить ни единому слову этих людей. Пока РФ будет осваивать Луну, они украдут у нас Землю. Индейцы знают. Те самые, которым колониальное правительство дарили одеяла с оспой, между прочим, чтобы забрать земли, да.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2677