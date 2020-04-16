Мнение: Иррациональное

16.04.2020, 5:18, Разное

Откровенно говоря, создается впечатление уже не злонамеренных действий власти, а утраты хоть какой-то осмысленной деятельности. Подозревать власть в злонамеренности в текущей обстановке – это откровенно ей льстить. Будто она чем-то занята, пусть и плохим. Впечатление, что у несущейся на полном ходу машины водитель просто бросил руль и впал в прострацию.

Почему так происходит – я не знаю. Это вопрос к специалистам института Сербского. Но если ощущение соответствует происходящему, то что будет дальше, сомнений не вызывает.

Летящая вперед машина рано или поздно, но влетит в какое-то препятствие. Эм вэ квадрат пополам соврать не даст – кинетическая энергия в столкновении ведет себя всегда одинаково. Особенно если вэ достаточно велико, а про эм для России и говорить нечего – масса у нас будь здоров.

При брошенном управлении “наверху” и полном провале его в Москве локальная катастрофа – вопрос времени. Сойдет ли поезд с рельс, случится массовое ДТП, драка в магазине, слетевший с катушек полицай, начавший стрелять в магазине (кстати, уже было) – что угодно. Толпа гастарбайтеров, которая пойдет штурмом на другую толпу или гипермаркет на МКАДе – без разницы. Арабская весна началась с банального самосожжения бедолаги, которого сегодня уже никто и не помнит.

Локальная катастрофа выведет на улицы некоторое количество людей, которых, конечно, разгонят. А в сложившейся нервной обстановке разгонять будут крайне невежливо, что опять-таки станет новым триггером дальнейших событий. И здесь рано или поздно (скорее рано) должен будет появиться кто-то (кстати, вполне известный), кто сообщит шалеющему от происходящего народу -россияне! президент болен (умер, недееспособен), правительство все вповалку легло под коронавирусом, хаос нарастает. Я, имярек, в эту тяжелую годину не могу вас бросить на произвол судьбы. Слушай мою команду.

На самом деле все подобные события развиваются по одному и тому же сценарию, причем быстрому и короткому. Далее, конечно, начинаются варианты. Но исходная точка обычно создается по одному и тому же сюжету, который прекрасно работает, а потому зачем что-то менять. Тот же Февраль в Петербурге начинался как банальный хлебный бунт, причем размером в пол-квартала.

Хаос, который сегодня распространяется по стране, а в особенности в Москве, с каждым днем доводит питательный бульон будущих событий до нужного состояния и температуры. Говоря откровенно, ощущения на сугубо иррациональном уровне таковы, что счет пошел буквально на дни. В стране самопроизвольно возникла ситуация двоевластия. Есть федеральная власть, которая с каждым днем управляет событиями все меньше, и есть регионы, каждый из которых ведет себя все более сепаратно от Центра просто потому, что Центр утрачивает рычаги. Выход в эфир президента из неизвестного никому подполья – это не управление, это просто какая-то рефлекторная деятельность. Как у амебы: ложноножки куда-то выстреливаются, туда и перемещается остальная протоплазма. Потом снова выстрел новой ложноножки – и новое перетекание. Куда, зачем – да какая разница.

Проблема утраты управляемости всегда одна и та же – с каждым новым проседанием требуется все больший ресурс, чтобы вернуть обстановку в хоть какое-то равновесное состояние. А так как ресурс небезразмерен, то через достаточно короткое время его уже не хватит ни на что. То, что Собянин с каждым днем утрачивает контроль, начинает проявляться все более выпукло. Путин его уже утратил, так как сам же сломал единственный механизм управления вертикалью – губернаторам предоставлена свобода действий, а значит – они теперь под вывеской борьбы с эпидемией не обязаны согласовывать свои шаги с АП, Это – крах вертикали. Возможно, что Путин уже из своего бункера не выползет, надобность в нем с каждым днем все меньше.

Именно по причине того, что ресурс конечен, есть некоторый дедлайн, до достижения которого ситуацию двоевластия нужно прекращать. Иначе победа одной стихийно возникшей власти над другой теряет смысл. Поэтому я думаю, что времени остается не так уж и много.