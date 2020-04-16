 

Исследование не подтвердило эффективность разрекламированного лекарства от COVID-19

16.04.2020, 5:00, Разное

Небольшое исследование, проведенное в Китае, не подтверждает эффективность гидроксихлорохина при COVID-19.

Хлорохин и гидроксихлорохин – препараты, которые применяют для лечения и профилактики малярии. Предположения о том, что эти средства могут помочь в борьбе с новым коронавирусом, появились после разрозненных сообщений об их применении.

Ажиотаж вокруг этих препаратов начался после заявления президента США Дональда Трампа о том, что на них возлагается большая надежда. Несколько дней назад СМИ писали о смерти мужчины, который принял таблетки с хлорохином, не предназначенные для людей. Сообщается, что многие люди стараются запасаться этим препаратом.

Новая научная работа была проведена в Китае, ее опубликовали в Journal of Zhejiang University. В исследовании приняли участие 30 госпитализированных пациентов с диагнозом COVID-19. Половина из них получала лечение гидроксихлорохином в течение пяти дней, вторая половина – стандартное лечение.  

Врачи регулярно проводили обследование пациентов на новый коронавирус: для этого в мазках из носоглотки определяли РНК возбудителя. Считается, что активный период заболевания заканчивается, когда вирус перестает выделяться.

У большинства участников исследования из обеих групп к седьмому дню вирус не выявлялся. Ученые сообщают, что им не удалось обнаружить существенных преимуществ в группе гидроксихлорохина. У испытуемых обеих групп симптомы сохранялись в течение примерно одинакового времени.

По всей видимости, это первое качественное исследование этого препарата при COVID-19: рандомизированное и контролируемое. Его важное ограничение – небольшое количество участников. Поэтому оно не ставит точки в изучении противомалярийных препаратов при COVID-19.

На днях ВОЗ начала крупное международное исследование, в котором будут проверены несколько препаратов и их комбинаций для борьбы с COVID-19. Хлорохин и гидроксихлорохин – среди лекарств, которые планируется изучить.



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