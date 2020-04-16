VOAэкспресс 15 апреля 2020

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16.04.2020, 4:57, Новости дня

Коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Китай к полной транспарентности в вопросе о коронавирусе и подчеркнул необходимость обмена объективной информацией для борьбы с пандемией. Из-за коронавируса отношения Вашингтона и Пекина стали натянутыми: госсекретарь неоднократно использовал жесткую риторику, обвиняя Пекин в сокрытии масштабов вспышки COVID-19 в первые дни эпидемии в Ухане.

Также читайте о том, какие ошибки были допущены китайским руководством на первых этапах борьбы с вирусом

Мой карантин в Москве: записки американского журналиста

Специальный корреспондент «Голоса Америки» в Москве Чарльз Мэйнс прилетел в Россию в разгар пандемии COVID-19 и был вынужден провести в домашнем «заточении» две недели, выполняя требования российских властей об обязательном карантине для всех людей, прибывающих в страну из-за границы. И вот о чем он пишет.

Котята леопарда

Новость не о коронавирусе (ну, почти). В зоопарке Флориды на свет появились два редких дымчатых леопарда – этот вид относится к категории уязвимых: всего в мире этих животных осталось не больше десяти тысяч особей.

Социальное дистанцирование

Коротко и наглядно: Власти штата Огайо выпустили видео, которое демонстрирует важность социального дистанцирования в период пандемии коронавируса.



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