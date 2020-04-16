Министры обороны стран НАТО обсудили борьбу с пандемией COVID-19

16.04.2020, 4:57, Новости дня

Министры обороны стран НАТО провели 15 апреля экстренную видеоконференцию, на которой обсудили взаимодействие между военными стран альянса для борьбы с распространением пандемии COVID-19. Во встрече принимал участие верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, а также представители правительств Швеции и Финляндии, не входящих в НАТО.

От Соединенных Штатов в конференции принимал участие министр обороны Марк Эспер, выйдя на связь с Брюсселем из своего офиса в Пентагоне.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который провел пресс-конференцию после окончания виртуальной встречи министров, главными вопросами повестки были координация применения военных возможностей альянса для подавления пандемии, планы на будущее и борьба с дезинформацией относительно нового коронавируса и COVID-19.

Столтенберг напомнил, что две недели назад, в ходе аналогичной видеоконференции, министры иностранных дел стран НАТО возложили на начальника объединенного командования cил НАТО в Европе, генерала ВВС США Тода Уолтерса задачу по координации усилий военных для помощи гражданским властям стран альянса.

«Военные из всех стран Североатлантического союза осуществили более 100 миссий для перевозки медицинского персонала, предметов снабжения и лечения. Обеспечено строительство 25 полевых госпиталей. Поставлено более 25 тыс. больничных коек. Более 4 тыс. военнослужащих были направлены в поддержку гражданским организациям», – сообщил генеральный секретарь НАТО журналистам.

Йенс Столтенберг также рассказал, что оборонные задачи альянса не ушли с повестки дня, а их выполнение требует адаптации к сложным условиям: «Потенциальные противники будут стремиться использовать ситуацию для продвижения своих собственных интересов: террористические группы могут стать более решительными, ситуация с безопасностью в Афганистане и Ираке остается нестабильной, а российская военная активность развивается прежними темпами».

И генсек НАТО, и общавшиеся с ним журналисты обращали внимание на то, что в условиях экономического спада, который уже ощущается из-за пандемии, соперники НАТО могут постараться подорвать безопасность Запада через экономические рычаги.

«Геополитические последствия пандемии могут быть значительными. Некоторые могут попытаться использовать экономический спад в качестве возможности для инвестиций в наши важнейшие отрасли и инфраструктуру. Это, в свою очередь, может повлиять на нашу долгосрочную безопасность и нашу способность справляться со следующим кризисом, когда он наступит» – полагает Йенс Столтенберг.

Отдельной темой разговора министров обороны НАТО стала борьба с дезинформацией относительно COVID-19. Рассказывая об этом, Столтенберг дипломатично назвал распространителей дезинформации «государственными и негосударственными субъектами», не назвав конкретно какую-либо страну или медиа.

«Как вы знаете, мы уже заметили, что социальные сети используются очень активно для того, чтобы распространять абсолютно необоснованные обвинения в связи с тем, что союзники по НАТО делают в борьбе с коронавирусом, и каков на самом деле уровень нашей совместной мобилизации… Я считаю, что лучшим ответом на дезинформацию и пропаганду является свободная и независимая пресса, работа журналистов, потому что, если они проверяют факты, если они проверяют свои источники, если они задают сложные вопросы, дезинформация и пропаганда никогда не преуспеют», – считает генсек НАТО.

Руководство НАТО негативно воспринимает разговоры о том, что национальные правительства могут урезать расходы на оборону и таким образом уменьшить общий уровень затрат на поддержание инфраструктуры Североатлантического блока. Это стало понятно из ответов генерального секретаря НАТО на вопрос о возможных экономических трудностях.

«Инвестиции в военный потенциал важны не только для противодействия военным угрозам, но это также чрезвычайно полезно для преодоления кризиса в области здравоохранения. Военные обладают огромным потенциалом, который сейчас показал себя. Таким образом, инвестиции в вооруженные силы – это не только способ борьбы с военными угрозами, но и с другими угрозами и вызовами» – заявил Йенс Столтенберг, признав при этом, что снижение ВВП в странах НАТО, без сомнения, скажется на их военном бюджете.