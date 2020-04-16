 

В РФ началась разработка легкого фронтового истребителя

16.04.2020, 4:53, Новости дня

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сообщили о начале исследований в интересах создания новой платформы оперативно-тактической авиации.

Так, в конце прошлого года РСК «МиГ» разместила заказ на исследование «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами» на период 2020-2025 годов.

Информация об этом была размещена на портале госзакупок. Стоимость работ оценивается в 4 млн рублей.

Как пояснили РИА «Новости» в Объединенной авиастроительной корпорации (в составе ГК Ростех), инженерные центры ОАК непрерывно работают над новыми образцами техники. «Идут поисковые и концептуальные исследования. Речь идет, в том числе, о новых платформах оперативно-тактической авиации. Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК», – сказали в пресс-службе.

Ранее французские СМИ назвали «жемчужину российской авиации».



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