 

Выбор не редакции

16.04.2020, 4:48, Разное

Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой», которую раскритиковал Рамзан Кадыров.

Как нас сегодня проинформировал Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры мы обязаны ограничить доступ к – цитируем – «недостоверной статье на сайте «Новая газета» «Смерть от коронавируса – меньшее зло».

Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий.

Комментарий Главы Чечни Р.Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте.

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Источник: Новая газета



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