Выбор не редакции
16.04.2020, 4:48, Разное
Генпрокуратура потребовала заблокировать статью «Новой», которую раскритиковал Рамзан Кадыров.
Как нас сегодня проинформировал Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры мы обязаны ограничить доступ к – цитируем – «недостоверной статье на сайте «Новая газета» «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Нами направлен официальный запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий.
Комментарий Главы Чечни Р.Кадырова по-прежнему доступен на нашем сайте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рамзан Кадыров — о «Новой газете». Без комментариев. Видео и расшифровка выступления
Источник: Новая газета
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет