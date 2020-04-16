Во Франции разбился военный вертолет, двое погибших

16.04.2020, 4:12, Новости дня

На юго-западе Франции в муниципалитете Буй-Девант произошло крушение военного вертолета. Об этом 15 апреля сообщает издание Sud Ouest.

По его данным, военный вертолет потерпел крушение около 16.30 по местному времени (17.30 по киевскому времени).

Префектура департамента подтвердила гибель двух человек. Кроме того, пострадало еще пять пассажиров, из них двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Министерство обороны подтвердило информацию, однако заявило, что детали сообщить не может, пишет газета.

Как сообщает Le Figaro, вертолет проводил учения. Начато расследование с целью установления причин аварии.

Un hélicoptère du 5e Régiment d’hélicoptères de combat (RHC) de #Pau s’est écrasé ce mercredi après-midi vers 16h30, au nord de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées; sur la commune de Bouilh-Devant.

La gendarmerie bloqué les accès au site du [email protected]_Pau pic.twitter.com/DglJzJF1qd

— Quentin Top (@Quentin_TOP) April 15, 2020