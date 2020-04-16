 

НБУ разрешит банкам идентифицировать клиентов по видеосвязи

16.04.2020, 4:12, Новости дня

Национальный банк Украины предлагает упростить процедуру дистанционной идентификации и верификации клиентов. Об этом сказано в сообщении на сайте регулятора.

“Национальный банк предлагает банкам большое количество вариаций доступных механизмов для развития дистанционных каналов получения банковских сервисов. Скоро визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка для открытия счета станут лишними”, – заявил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, с 28 апреля, когда вступит в силу закон “О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем”, личное присутствие клиента в банке для идентификации и верификации станет необязательным.

В связи с этим Нацбанк предложил банкам несколько способов удаленной верификации, среди которых – верификация по видеосвязи. “Фактически речь идет об общении клиента и сотрудника или агента банка с помощью видеотрансляции”, – говорится в сообщении.

Также банки могут проводить верификацию с помощью электронной подписи, системы НБУ BankID и другими способами.

Графика: bank.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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