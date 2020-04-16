Гендиректор ВОЗ о прекращении финансирования со стороны США: Постараемся заполнить финансовые пробелы

16.04.2020, 4:12, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения выражает сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа прекратить выделение средств на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса. Об этом на брифинге 15 апреля сказал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Расшифровку его выступления опубликовал сайт ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что структура ООН, занимающаяся вопросами мирового здравоохранения, не концентрируется только на COVID-19, а занимается проблемами полиомиелита, кори, малярии, лихорадки Эбола, ВИЧ, туберкулеза, рака, диабета и многих других заболеваний.

“ВОЗ изучает влияние на нашу работу любого изъятия средств от США и будет работать с нашими партнерами, чтобы заполнить финансовые пробелы, с которыми мы сталкиваемся, и обеспечить непрерывность нашей работы”, – заявил гендиректор.

По его словам, по окончании пандемии COVID-19 будет проведен тщательный анализ действий ВОЗ с участием стран-членов и независимых структур.

“Без сомнения, сферы, где можно улучшить работу, будут определены, все мы извлечем уроки. Но сейчас наша цель и моя главная задача – остановить этот вирус и спасти жизни людей”, – сказал Гебрейесус.

14 апреля Трамп заявил, что ВОЗ не смогла адекватно и своевременно распорядиться информацией и прогнозами развития пандемии, поэтому Штаты приостанавливают финансирование этой организации.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2 млн.