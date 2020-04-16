“Резиновые” квартиры становятся рассадником коронавируса

16.04.2020, 4:10, Новости дня

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание. Уголовное дело, которым Следственный комитет сегодня отреагировал на события в одной из деревень Ленинградской области, где зафиксирована вспышка коронавируса в общежитии для нелегальных мигрантов из ближнего зарубежья.

35 инфицированных плюс ещё несколько сотен иностранцев — в полной изоляции с подозрением на опасную болезнь. А всё потому, что ещё на минувшей неделе хозяин этого места временного проживания не принял никаких мер, когда часть постояльцев пожаловались на явные симптомы COVID-19. Видимо, не хотел лишнего внимания со стороны официальных органов. Последствия — налицо.

Ну и сюда же — аналогично неприятные новости из московского района Люблино. По информации нескольких онлайн-СМИ, типичная "резиновая" квартира, владельцы которой неплохо зарабатывали, систематически подселяя к себе приезжих, тоже закрыта на карантин, поскольку жильцами заинтересовались медики.

Интересно, как часто они вспоминают поговорку: "в тесноте да не в обиде"? Больше десяти человек в двухкомнатной квартире обычной московской многоэтажки. Постояльцы этого импровизированного общежития утверждают, что заболевших среди них нет. Правда, на вопросы отвечают нехотя. Другие обитатели подъезда подтверждают, что одного из жильцов квартиры с высокой температурой увезла скорая. Состояние мужчины стремительно ухудшалась, помочь ему вызвались правозащитники.

"Они все на карантине, они прошли тест, среди них один больной, он в тяжелом состоянии в реанимации, но другие нормально себя чувствуют, в карантине находятся. Мы еду носим, обеспечиваем едой", — рассказал Иззат Амон, юрист, руководитель правозащитной организации.

Раньше жильцы этой "просторной" двушки работали в ближайших торговых центрах и на рынке, все это не так далеко от дома. Уехать, по данным общественников, они не могут – границы родных стран закрыты. Вот и пережидают изоляцию вместе. СМИ сообщают, что с компанией приезжих в квартире обитают ее хозяева, граждане России, для которых нахождение дома теперь тоже обязательно.

Собственниками таких "резиновых" квартир сейчас активно занимаются полицейские. В основном ловят тех, кто прописывает иностранцев толпами. В Екатеринбурге в двух квартирах зарегистрировали больше 250 человек. Таким предприимчивым грозят не только штрафы, но и реальные сроки.

Но одно дело, когда квартиранты фантомные, совсем другое – реальная толпа жильцов, сосредоточенная на паре десятков квадратных метров. Разработчики СанпПИНов, наверное, ужаснулись бы, увидев нагрузки на газовые, электро- или водопроводные сети в этих импровизированных коммуналках.

Эксперты прогнозируют, что контроль за такими "безразмерными" квартирами, как в Люблино, со стороны правоохранителей в ближайшее время будет серьезно усилен. Ведь владельцы, гоняясь за прибылью, могут не заметить, как их собственность в одночасье превращается в очаг распространения вируса.