Пандемия ударила по зоопаркам

16.04.2020, 4:10, Новости дня

"Корма хватит на несколько месяцев" — таков отчет брянского зоопарка после получения помощи от жителей города, которые всего за неделю привезли для животных не просто достаточное количество продуктов, а даже с некоторым избытком.

Такое же сообщение — из Тюмени. Там собирают "гуманитарную помощь" из овощей и фруктов для частного зоопарка. И это лишь несколько свежих примеров поддержки от обычных людей.

В Красноярске пошли несколько иным путем и начали продавать билеты в местный парк заранее. Принцип понятен: будущие посетители платят за вход сейчас, а к животным придут только после окончания карантина. Ну а деньги помогут сотрудникам продолжать работать в штатном режиме.

Кстати, как оказалось, вполне успешно можно продавать билеты в реальном, а не в будущем времени. Только придется перейти в виртуальный режим. Идея — из США, от фермы в Кремниевой долине. Там появилась услуга видеоконференции с обитателями вольеров. Пообщаться онлайн предлагают с козлами и ламами. Говорят, пользуется спросом.

И пока отовсюду поступают такие довольно оптимистичные сообщения о том, как люди ищут выход и помогают другим, немецкая пресса выдает материал в самых мрачных тонах. Дескать, из-за кризиса кто-то из животных может и сам стать кормом.

Зоологический сад немецкого города Ноймюнстер не обласкан вниманием прессы. За почти 70 лет существования на первых полосах он появлялся лишь дважды. Впервые — 14 лет назад, когда в Берлинском зоопарке родился позже получивший всемирную славу белый медвежонок Кнут. Его отец Витус как раз родом из Ноймюнстера. Второй раз сейчас, когда его директор заявила, что, вероятно, из-за кризиса некоторых животных придется убить.

"Мы составили список, каких животных мы должны убить первыми. Это некрасиво, но это может произойти. И тут еще возникает вопрос, что мне делать с чистыми рыбоядными тюленями и пингвинами. В худшем случае мне придется усыпить животных, прежде чем я позволю им умереть с голоду", — призналась Верена Каспари, директор зоопарка Ноймюнстер.

План вынужденного убоя также предполагает возможность скармливания одних видов другим, правда, с предварительным гуманным умерщвлением — кормить хищников живыми особями в Европе запрещено. Ноймюнстер — частный зоопарк и существует на пожертвования. 40 человек персонала, 700 животных и 150 000 посетителей в год. Коронакризис оставил неизменными лишь первые два пункта. Посетителей нет, а значит, нет и денег. И если пожертвования тоже прекратятся, других вариантов у зоопарка, якобы, не останется.

"Не настолько суровы условия сейчас, чтобы можно было взять и просто так убить животных! И уж в такой богатой стране, как Германия, должно же найтись хоть немного корма, чтобы сохранить этих животных. Прибегать к таким радикальным и кровавым мерам, мне кажется, нарушение каких-то установленных европейских гуманистических ценностей", — возмутился Юрий Корецких, председатель общественной организации "Альянс защитников животных".

Общество встало на дыбы: одни требуют выпустить животных на волю, другие — передать в частные коллекции и другие зоопарки. Увы, и тот и другой вариант невозможен. Живущие в неволе на воле не выживают, а пристроить, к примеру, белого медведя или льва крайне сложно даже и без карантина. Третьи вспоминают о том, что практика скармливания хищникам травоядных и так существует в зоопарках. Мол, при каждом есть свой виварий.

"Виварии есть почти в каждых зоопарках, мы выращиваем крыс, выращиваем мышей, выращиваем кроликов, насекомых и так далее. Кто-то выращивает перепелок, коз и так далее, это такая норма есть", — пояснила Светлана Соколова, директор Калининградского зоопарка.

Однако скармливание хищникам животных из постоянной коллекции все же мера беспрецедентная, используемая в крайних случаях, например, при излишках той или иной популяции, и только тогда, когда зверей не удалось пристроить.

"Емкость зоопарка тоже небезгранична, и иногда зоопарки, даже самые успешные, в которых животные хорошо размножаются, сталкиваются с тем, что наш ковчег переполнен. И что делать дальше? И действуют так, как бы действовала природа: если какого-то вида становится слишком много, его съедают снаружи или изнутри", — рассказывает Евгения Симонова, натуралист, автор и ведущая программы "Всё как у зверей". То есть, хищники или собственные патогены. Но здесь не стоит вопрос избытка. Так что это, безграничная черствость? Полное отсутствие милосердия? Садизм? Оказалось, есть и другой вариант.

"В той ситуации, когда их уж совсем нечем будет кормить, наверное, альтернативы эвтаназии нет. Но где гарантия, что мы дойдем до такой крайней ситуации? Если бы мне хотелось привлечь внимание общественное к проблеме финансирования зоопарка, в частности, когда у зоопарка особо сложный период, я бы именно так и сказала", — отмечает Евгения Симонова, натуралист, автор и ведущая программы "Всё как у зверей".

И с этой задачей директор Ноймюнстера Верена Каспари, судя по всему, справилась. Тысячи публикаций на десятках языков мира облетели планету менее чем за сутки. Количество переходов на сайт зоосада увеличилось в геометрической прогрессии, а прямо там, на главной странице — счета для пожертвований и подробная инструкция, чем еще можно помочь.

Ситуацию под контроль взяли Министерство окружающей среды земли Шлезвиг-Гольштейн и Ассоциация зоологических садов Германии, а соседние зоопарки пообещали снабжать Ноймюнстер необходимым количеством мяса и рыбы. На момент написания репортажа ни одно из животных не пострадало.