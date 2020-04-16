Индонезию сотрясло мощное землетрясение
16.04.2020, 4:10, Новости дня
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, в центральной части Индонезии в акватории Молуккского моря в 72 километрах от города Тернате на одноименном острове произошло землетрясение магнитудой 5,8.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное", передает "Интерфакс". Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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