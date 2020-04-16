Элизабет Уоррен поддержала кандидатуру Джо Байдена

16.04.2020, 3:42, Новости дня

Сенатор Элизабет Уоррен в среду поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена, отметив, что тот уже показал себя как лидер и является лучшим кандидатом для того, чтобы помочь стране двигаться вперед.

«Важна эмпатия. А в этот кризисный момент особенно важно, чтобы следующий президент восстановил веру американцев в хорошее эффективное правительство, а я видела, как Джо Байден помогал нашей стране восстановиться», – заявила Уоррен в видеоролике, опубликованном в «Твиттере».

«Он знает, что правительство, обладающее честностью, компетентностью и добрым сердцем, спасет жизни и благосостояние людей, – добавила Уоррен. – Мы не можем позволить, чтобы Дональд Трамп продолжал ставить под угрозу жизнь и благосостояние всех американцев».

Уоррен, участвовавшая в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии и завершившая свою кампанию в прошлом месяце, стала третьим видным представителем партии, выступившим в поддержку кандидатуры Байдена на этой неделе.

В понедельник Байдена поддержал сенатор Берни Сандерс, вышедший из предвыборной гонки на прошлой неделе, а во вторник в поддержку своего вице-президента выступил экс-президент Барак Обама.

Поддержка Уоррен и Сандерса может помочь Байдену завоевать симпатии прогрессивного крыла Демократической партии.

Байден взял на вооружение некоторые политические идеи своих бывших соперников. В марте он высказался в поддержку отмены некоторых законодательных положений, усложняющих процедуру банкротства. Байден и Уоррен вели споры по этому вопросу более 15 лет, с тех пор, как Байден, занимавший тогда пост сенатора, выступил с поддержку этой инициативы, в Уоррен, будучи экспертом по банкротствам и профессором Гарвардского университета, выступила против.

«Среди всех кандидатов, с которыми я конкурировала в рамках демократических праймериз, нет никого, с кем бы я на протяжении всех этих лет соглашалась на 100 процентов, – отметила Уоррен. – Джо Байден присутствовал при том самом моменте, когда я стала сенатором – он привел меня к присяге. И делая это, он сказал: “Вы задали мне жару. Вы отлично справитесь с этой работой”».