Трамп: Соединенные Штаты преодолели пик заболеваемости коронавирусом

16.04.2020, 3:42, Новости дня

По словам президента Дональда Трампа, данные свидетельствуют о том, что страна преодолела пик заражений коронавирусом и пообещал уже в четверг представить «новые основные принципы» грядущего возобновления экономической деятельности в США. Президент сказал об этом в среду вечером на ежедневном пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

«Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых заражений», – сказал президент. «Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает», – добавил Трамп.

Кроме того, как передает «Рейтер», Дональд Трамп сообщил, что его администрация пытается выяснить, не стала ли источником коронавируса одна из китайских биолабораторий в Ухане. В ходе пресс-конференции главе Белого дома был задан вопрос, известно ли ему о сообщениях, будто бы вирус буквально «выпущен из бутылки» в результате случайного инцидента. «Мы проводим очень тщательную проверку этой ужасной ситуации, которая произошла», — ответил президент.

Интересно, что днем ранее, во вторник, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли заявил, что, по данным американских разведслужб, происхождение коронавируса, скорее всего, природное и он появился естественным путем, хотя стопроцентно быть уверенными в этом нельзя.

Параллельно, президент Трамп пригрозил принудительно заставить членов Конгресса объявить перерыв в своей деятельности либо вернуться в Капитолий, несмотря на пандемию коронавируса. Трамп напомнил, что, из-за отсутствия большинства законодателей в Вашингтоне, Белый дом не смог утвердить кандидатов в федеральные судьи и на другие правительственные должности.

«Нынешняя практика покидать город, проводя фальшивые формальные сессии – это неисполнение обязанностей, которое американский народ не может себе позволить во время этого кризиса», – заявил президент.

Доктор Дебора Биркс, входящая в состав рабочей группы Белого дома, прокомментировала эпидемиологическую ситуацию в США, заявив о своей обеспокоенности обстановкой в Провиденсе – крупнейшем городе штата Род-Айленд на северо-восточном побережье США. Провиденс оказался зажат между двумя эпицентрами вспышки коронавируса в Нью-Йорке и Бостоне.

«Мы по-прежнему обеспокоены, и обсуждали это с [властями] Род-Айленда. Род-Айленд и Провиденс находятся в уникальной ситуации. Сначала у них все чаще регистрировались случаи заболевания, привезенные из Нью-Йорка, а теперь у них появляются новые случаи заболевания, привезенные из Бостона», – сказала Биркс.

Она призвала американцев продолжать практиковать социальное дистанцирование и отметила, что в девяти штатах зафиксировано менее тысячи случаев заражения коронавирусом.