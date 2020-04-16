 

США заподозрили Китай в тайных ядерных испытаниях

16.04.2020, 3:16, Новости дня

Соединенные Штаты подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний, говорится в докладе Госдепартамента США, адресованном Конгрессу.

«Китай поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне ядерных испытаний на протяжении 2019 года», – передает РИА «Новости» текст документа.

«Возможные приготовления Китая к круглогодичному использованию Лобнорского полигона, использование взрывоизолирующих помещений, широкие земляные работы в Лобноре и отсутствие транспарентности по ядерным испытаниям, в том числе и частая блокировка данных со станций международной мониторинговой сети… вызывают обеспокоенность относительно того, соблюдает ли страна стандарт «нулевого уровня», которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция», – сказано в докладе Госдепа.

Китайские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Вместе с тем, в докладе говорится, что РФ в 2019 году соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«США поднимали с РФ некоторые вопросы, связанные с имплементацией, по дипломатическим каналам в конце двусторонней консультативной комиссии. По состоянию на 31 декабря 2019 года обсуждения продолжались», – говорится в документе.

США хотят подключить Китай к договору о контроле над вооружениями, но согласия Пекина так и не получили. Россия выступает за продление СНВ-3 «без предварительных условий и искусственных затяжек».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Карантин в Украине могут продлить до второй половины мая – Аваков

20.03 / Под шумок коронавируса: Польша засматривается на Калининградскую область

25.02 / Стартовала акция «Марафон добра для сельских библиотек»

27.02 / Формула-1. Феттель показал лучшее время в утренней сессии 5-го дня тестов

13.02 / В России Facebook и Twitter оштрафовали на 4 млн рублей

24.02 / В Италии коронавирусом Covid-19 заразились 203 человека

22.02 / Сергей Пикин: Сокращение премий российский компаний не компенсирует Минску потерь от налогового маневра в России

31.03 / Испытатель рассказал о возможности управления Ту-160М двумя пальцами

31.03 / Певица Жасмин вылечилась от коронавируса

12.02 / Скоро 10% всех карточных транзакций будет проходить через Apple Pay

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска