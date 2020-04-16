CNN – если не будет вакцины, социальное дистанцирование грозит США до 2022 года

16.04.2020, 3:06, Новости дня

В отсутствие вакцины и при перегруженных больницах жителям Соединённых Штатов придётся соблюдать социальное дистанцирование до 2022 года, пишет CNN со ссылкой на гарвардских учёных. По их прогнозам, снятие ограничений спровоцирует новый рост заразившихся, а сам коронавирус может вернуться со второй волной пандемии даже в 2024 года.



Reuters

В Соединённых Штатах меры социального дистанцирования могут сохраниться до 2022 года, если не найдётся вакцины или более эффективного лекарства, а в больницах не появится больше мест в палатах интенсивной терапии, пишет CNN со ссылкой на выводы учёных.

Как рассказывает издание, во вторник исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения опубликовали в газете Science результаты своей работы. Они прямо противоречат анализу, который превозносят в Белом доме: согласно ему, пандемия может завершиться уже этим летом.

Учёные из Гаварда использовали известную о COVID-19 и других коронавирусах информацию, чтобы создать возможные сценарии протекающей пандемии. В докладе они указали, что меры социального дистанцирования могут стать необходимостью вплоть до 2022 года, если больницы не расширят вместительность реанимаций, а вакцина или любое другое лечение будет недоступно. Команда экспертов прогнозирует, что, как только снимут ограничения, вирус достаточно быстро вернётся с прежней силой. Специалисты предупреждают, что в случае окончания пандемии необходимо поддерживать наблюдение за SARS-CoV-2, потому что даже в 2024 году может начаться новая волна заболевания.

Другой важный фактор — вырабатывается ли иммунитет у тех людей, которые переболели коронавирусом, отмечает информационный сайт. Пока этот вопрос остаётся без ответа, а одной из потенциальных задач является изобретение достоверных тестов для определения вылечившихся с антителами, уровень их иммунитета и как долго он держится, а также проведение широкомасштабного и надёжного тестирования всего населения. Кроме того, возникают сложные социальные вопросы по поводу сертификатов для людей с иммунитетом, введение которых рассматривают в Великобритании. Они могут разделить общество на две группы: люди с антителами вернутся к более нормальной жизни, а остальные останутся под замком.

Как заявили гарвардские исследователи, они понимают, что такое продолжительное социальное дистанцирование, скорее всего, будет иметь «весьма негативные экономические, социальные и образовательные последствия». Учёные выразили надежду, что их анализ поможет определить возможные пути развития эпидемии при различных к ней подходах, дополнительные способы борьбы с ней и дать толчок дальнейшим размышлениям о том, как взять её под контроль.

В заключение CNN подчёркивает, что хотя число больных коронавирусом в США стремительно растёт, меры социального дистанцирования продемонстрировали свою эффективность. Во всех штатах введён домашний карантин, который позволяет выходить только по крайне важным делам.