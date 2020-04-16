Профильный комитет Рады учтет большую часть правок к “антиколомойскому” законопроекту – Разумков

16.04.2020, 2:55, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики учтет большинство правок, предложенных ко второму чтению законопроекта №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (известен как “антиколомойский” закон). Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.

“По состоянию на сегодня большая часть правок будет учтена комитетом. И если я не ошибаюсь, почти 12,5 тыс. или даже больше по состоянию на сегодня носят редакционный характер: где-то – запятая, где-то – слово, где-то – что-то другое – то есть те, которые не несут кардинальных изменений в тот или иной пункт закона”, – сказал Разумков.

Он напомнил, что к законопроекту подано более 16 тыс. правок.

По его словам, на следующей неделе комитет будет заниматься подготовкой сравнительной таблицы ко второму чтению.

Первый заместитель главы комитета, нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк сообщал, что профильный комитет Рады может закончить рассмотрение поправок к “антиколомойскому” законопроекту 22 апреля.

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Коломойский называл законопроект “антиукраинским”.