 

Убийство бизнесмена Старицкого. Жене Кожары избрали меру пресечения

16.04.2020, 2:55, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева избрал жене экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары Марине Козерод меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом 15 апреля сообщил hromadske адвокат Козерод Илья Серафимов.

10 апреля Козерод объявили подозрение в даче ложных показаний относительно обстоятельств смерти друга их семьи, бизнесмена, бывшего руководителя телеканала “Интер” Сергея Старицкого, 

Серафимов отметил, что его клиентка обязалась не покидать пределы Киевской области, информировать правоохранителей о смене места проживания и являться по их вызовам.

Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить. 4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

25 марта Кожару задержали, в этот же день ему сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Он заявил, что не имеет отношения к преступлению.

Шевченковский районный суд Киева отправил Кожару под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 14,083 млн грн.

Заявление Козерод о ее причастности к смерти Старицкого было зачитано 26 марта в Шевченковском райсуде Киева. Женщина утверждала, что хотела остановить бизнесмена, который взял пистолет, хватала Старицкого за руки, но в этот момент произошел выстрел. В полиции считают, что Козерод пытается выгородить мужа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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