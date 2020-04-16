Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для поджигателей травы

16.04.2020, 2:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№556-ІХ). Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Верховной Рады.

“15 апреля возвращен с подписью от президента”, – говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу отмечается, что самовольное сжигание листьев и сухой травы представляет угрозу для здоровья, ведь листья, тлеющие без доступа кислорода, выделяют химические соединения, способные вызвать у человека различные заболевания, в частности рак.

Закон предусматривает повышение штрафов до 153 тыс. грн. Это в 18 раз больше, чем было предусмотрено ранее (от 170 до 340 грн).

За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений, а также растительности или ее остатков огнем или иным общеопасным способом предусмотрены штраф от 91 800 до 153 тыс. грн или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.

Штраф за загрязнение атмосферного воздуха отныне составит от 30 600 до 61 200 грн, за уничтожение или повреждение объектов растительного мира придется заплатить от 91 800 до 153 тыс. грн или же получить срок от двух до пяти лет.

За нарушение пожарной безопасности гражданам придется заплатить от 1 530 до 4 590 грн, должностным лицам – от 4 590 до 15 300 грн.

Законопроект был принят Верховной Радой 13 апреля на внеочередном заседании без обсуждения.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что с начала года в Украине зарегистрировано более 15 тыс. пожаров на открытых территориях, огнем уничтожено 17,9 га насаждений.