“Нью-Йорк Таймс” померещился электронный концлагерь там, где его нет

16.04.2020, 2:54, Новости дня

"Очень жаль, что такие солидные, уважаемые издания всё больше и больше публикуют подобной ерунды". Комментарий Дмитрия Пескова — к нашумевшей статье "Нью-Йорк Таймс". Которая, как мы уже рассказывали, представляет собой, по сути, конспирологический вброс — под видом журналистского расследования.

Писали, в частности, о создании Москвой целой системы дезинформации, нацеленной на американское здравоохранение. И прямо обвиняли Кремль в огромном количестве смертей от COVID-19 в США. В-общем, выдали — цитируя всё того же пресс-секретаря президента — "низкопробную публикацию".

И этим, как стало ясно сегодня, не ограничились. Новый поворот — стараниями теперь уже CNN. Большой текст о жизни москвичей в условиях коронавирусной самоизоляции. А точнее, по мнению американских авторов, в условиях "тотальной слежки".

Мол, уличная система контроля, начиная с умных камер и заканчивая цифровыми пропусками, создана не иначе, как для того, чтобы власть имела возможность вмешиваться в частную жизнь.

Меры по борьбе с пандемией и соблюдению режима самоизоляции – назвали не иначе, как "Кибер Гулагом". CNN, ссылаясь на неких критиков, оппозиционеров и неназванных технических экспертов, приходит к такому выводу.

Началась эпоха тотальной слежки. Окрестили ее не иначе "цифровым нарушением гражданских прав". Статья хорошо разошлась по соцсетям. Авторы активно напирают – коронавирус стал полигоном для тестов информсистем, с прямым отсылом к тотальной слежке. Только не делают акцента, для чего все эти меры вводятся. Случайно ли?

"Очень выборочно и хорошо манипулятивно используется данная информация. Здесь важно учитывать, где начинается права одного, заканчиваются права другого. Потому что здесь почему-то мы не рассуждаем на тему того "а как же права, тех людей и населения, чьи права из-за несоблюдения карантина тоже свои жизни и здоровье будут подвергать опасности". Данные меры нацелены на то, чтобы обеспечить безопасность", — отметила Анна Кулик, президент научно-исследовательского корпоративного Центра безопасности.

Намеренно или нет — забывают и том факте, что похожие системы, например, распознавания лиц уже годами работают в других странах. США, Великобритания, список длинный. Только выходит, у них – безопасность. У нас — тотальная слежка. Политологи делают логичное предположение, статья на английском. Может и вовсе не для наших глаз? А своей аудитории нужно знать, что где-то там, в РФ – чуть ли не тирания.

"Материал, который подготовлен русскоязычным автором для американо-англоязычной аудитории. Материал попадает в ожидание как раз вот этой американской аудитории. Ситуация производит тягостное впечатление, особенно в Соединенных Штатах Америки. Вот они читают о РФ и думают, что в РФ все совсем плохо. Цель основная – выпустить пар", — полагает Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.

И пар выпускать надо, ведь в США коронавирус полыхает. Власти всех уровней упрекают либо в недостаточных мерах, либо вовсе в бездействии. При этом, крайне удобно рассказывать о цифровых манипуляциях в РФ из страны, которая не раз попадалась на тотальном шпионаже – то же американское Агентство Национальной безопасности.

"Первой страной, которая превысила отметку в 50 миллионов видеокамер слежения уличных, были вообще-то Соединенные Штаты. То, что сейчас в РФ происходит, никаким образом не превышает уровень шпионажа в Соединенных Штатах, в Китае, в Японии в Южной Корее, в Великобритании, Германии Франции, нам еще учиться и учиться до их цифрового Гулага. Если вы боитесь утраты, назовем это, цифровой невинности, должен огорчить — мы ее все давно утратили", — считает Андрей Масалович, эксперт по кибербезопасности и конкурентной разведке.

И стоит напомнить, только сегодня, в том числе и благодаря "умным системам", в Москве удалось обнаружить 213 нарушителей карантина. Людей с коронавирусом, которые могли заразить других горожан.

Кроме того, вся личная информация, которую нужно оставить для получения того же пропуска – загружается на государственный ресурс. Где, во-первых, эти данные уже хранились. Во-вторых, эти базы данных надежно защищены.

"Как-будто мы отдаем что-то дополнительное, тоже несколько преувеличено. И так наши с вами паспортные данные и различные ИНН, и где мы живем, где зарегистрированы, оно содержится в системе. Все эти данные, после того, как вся экстремальная ситуация связанная с карантином будет завершена, они будут удалены", — заверила Анна Кулик, президент научно-исследовательского корпоративного Центра безопасности.

Что для одних безопасность в сложное время – для других повод лишний раз рассказать, как якобы воруют личные данные. Упуская факт, что системы контроля у всех стран примерно одинаковые. Только кому это интересно.