Власти Японии перехватили небывалую партию кокаина

16.04.2020, 2:54, Новости дня

Таможенные службы японской Иокогамы задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом около 700 килограммов. Наркотик был обнаружен на стоявшем в порту судне.

Кокаин был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, экипаж свою причастность к транспортировке запрещенных веществ отрицает, передает ТАСС. Информация о том, откуда судно прибыло в Иокогаму, пока не поступала.

По предварительным оценкам, стоимость перехваченной партии наркотика на черном рынке составляет около 130 миллионов долларов. В японской полиции полагают, что к транспортировке кокаина может быть причастна крупная международная группа контрабандистов. При этом не исключается, что груз не предназначался для доставки в Японию.