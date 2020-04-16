 

Власти Японии перехватили небывалую партию кокаина

16.04.2020, 2:54, Новости дня

Таможенные службы японской Иокогамы задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом около 700 килограммов. Наркотик был обнаружен на стоявшем в порту судне.

Кокаин был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, экипаж свою причастность к транспортировке запрещенных веществ отрицает, передает ТАСС. Информация о том, откуда судно прибыло в Иокогаму, пока не поступала.

По предварительным оценкам, стоимость перехваченной партии наркотика на черном рынке составляет около 130 миллионов долларов. В японской полиции полагают, что к транспортировке кокаина может быть причастна крупная международная группа контрабандистов. При этом не исключается, что груз не предназначался для доставки в Японию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Помпео обвинил власти Ирана и Китая в попытке скрыть масштаб распространения коронавируса

16.02 / В Москве двое рабочих погибли, упав с большой высоты

02.02 / 20 человек погибли во время церковной службы в Танзании

25.02 / Ричард Паунд не исключил отмены Олимпиады в Токио

11.02 / Юрист заявил, что название “Корвалол” известно со времен СССР и не может быть присвоено одним брендом

12.02 / Зоолог рассказал, почему самка из мема «Шерстяной волчара» вела стаю

01.04 / Политолог разъяснил призыв патриарха к верующим молиться дома

25.03 / В четырех городах Приморья созданы “антикоронавирусные” обсерваторы

05.03 / Сутки на Донбассе. Шесть обстрелов, четверо украинских военных пострадали

25.02 / Бойцы Росгвардии устроили бои без правил между охраной и посетителем ТЦ в Подмосковье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска