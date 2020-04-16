 

Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России

16.04.2020, 2:16, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что РФ якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.

«Во-первых, мы увидели заявление господина [Майкла] Помпео, госсекретаря США, который сообщил о том, что нужно привлекать к ответу всех причастных к дезинформации по пандемии. Если он об этом заявил, то пусть они с New York Times и начнут. Это конкретная дезинформация, это глобальный обман по тематике фейк ньюз», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что американские политики традиционно перекладывают с себя ответственность за собственные ошибки и просчеты. «Вы можете даже за последние 20 лет посмотреть, сколько раз из-за сложностей у себя в стране американские политики сваливали собственные ошибки или объясняли свои просчеты действиям каких-то внешних сил или даже своих оппонентов внутри страны», – отметила она.

По словам Захаровой, американские политики «пытаются выглядеть безгрешными, выглядеть некими миссионерами, выглядеть лучом света в темном царстве».

Напомним, на фоне угрожающей ситуации с коронавирусом в США американское издание The New York Times обвинило Россию в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США».

В комментарии газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев назвал статью американского издания проявлением шизофрении.

В Кремле выразили сожаление, что «такие уважаемые издания публикуют все больше ерунды».



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