Трамп захотел помочь РФ аппаратами ИВЛ

16.04.2020, 1:53, Новости дня

Соединенные Штаты помогут РФ и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Думаю, РФ понадобятся аппараты ИВЛ. У них сложные времена в Москве. Мы им поможем», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп добавил, что США помогут и другим странам, в том числе Италии, Испании и Франции.

Американский лидер уточнил, что это произойдет, когда США наладят собственное производство. В настоящее время ряд компаний США налаживают масштабное производство аппаратов ИВЛ, Трамп задействовал закон о производстве военного времени, чтобы простимулировать производство.

Напомним, после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа РФ направила в США самолет с гуманитарной помощью, который прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. Груз в основном состоял из средств индивидуальной защиты. Трамп отмечал, что Путин сделал «очень красивый жест».

В МИД сообщали, что половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина – американской стороной.

Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным, производство аппаратов ИВЛ в РФ планируется нарастить до 1,5 тыс. единиц в месяц. Министр сообщал, что, в частности, предприятие КРЭТ производит почти 80 аппаратов ИВЛ в неделю.