Вместо поддержки института семьи “слуги народа” его разрушают – глава центрального штаба “Национального корпуса” Жорин

16.04.2020, 1:42, Новости дня

Вместо того, чтобы поддержать украинскую семью и позаботиться о демографической ситуации в стране, депутаты из монобольшинства “борются со здравым смыслом, националистами и каждой украинской семьей”, заявил в своем видеоблоге в Facebook руководитель центрального штаба “Национального корпуса” Максим Жорин.

Он раскритиковал законопроект члена фракции “Слуга народа” Ольги Василевской-Смаглюк №3316 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)”, который она 9 апреля внесла в Верховную Раду.

Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за нетерпимость, публичные призывы и унижение достоинства по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. За нарушение закона могут оштрафовать на 3,5–17 тыс. грн или отправить в тюрьму на срок от двух до пяти лет – в зависимости от того, должностное это лицо или обычный гражданин. За публичную акцию против ЛГБТ можно получить от пяти до восьми лет тюрьмы. Наказание за организацию массовых беспорядков по мотивам нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности – до 15 лет.

“В то время, когда в стране идет война, когда страна стоит на пороге экономического кризиса, пытается бороться с пандемией коронавируса, когда по всей стране пожары, самой большой проблемой оказывается “ущемление” прав ЛГБТ”, – прокомментировал документ Жорин.

В этой инициативе он видит запрет гражданам пользоваться правами человека и выражать свое мнение.

“Уверен, что абсолютное большинство украинцев поддерживает институт семьи. Ведь они понимают его важность – как залога будущего Украины. И государство в первую очередь должно защищать институт семьи, а не “леваков”, которые наше государство разрушают”, – отметил представитель “Нацкорпуса”.

За критику ЛГБТ – 8 років в'язниці? В час, коли Україна стоїть на порозі дефолту та кризи, коли ми боремось проти пандемії, коли на Сході сьомий рік іде війна, по всій країні масштабні пожежі – виявляється, що немає нічого страшнішого ніж утиски прав ЛГБТ🤦‍♂️Такої думки депутатка Слуги народу, відома заявами, що суперечать здоровому глузду – Василевська-Смаглюк. Вона пропонує встановити кримінальне покарання за нетерпимість, публічні заклики, приниження гідності за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Покарання може бути від 3,5 до 17 тисяч, або до 8 років ув'язнення. А якщо якусь акцію проти ЛГБТ розцінять як "масові заворушення" – то взагалі можуть посадити на 15 років. У нас катастрофічна демографічна ситуація. Саме держава в першу чергу має піклуватись про розвиток української родини, бо від цього залежить її майбутнє. Але замість цього нам сьогодні нав’язують псевдо західні цінності та руйнують інститут родини взагалі. Posted by Максим Жорін on Kolmapäev, 15. aprill 2020