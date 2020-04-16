 

В Украине могут построить временные госпитали для больных COVID-19 по примеру Китая – Ляшко

16.04.2020, 1:42, Новости дня

Украина может использовать опыт Китая в строительстве временных госпиталей для размещения пациентов с коронавирусной болезнью. Об этом в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Этот вопрос рассматривается и оценивается. Думаю, в случае необходимости у нас реально будут построены такие госпитали по образцу Китая”, – отметил он.

По словам Ляшко, украинские власти “разработали новые требования для временных госпиталей, но сейчас в первую очередь рекомендуем заполнять медицинские учреждения”.

“[Речь о медучреждениях], где работают медицинские работники, в том числе санатории, профилактории, которые можно использовать. Заведения такого типа не следует использовать для обсервации – для обсервации надо использовать заведения гостиничного типа. А там, где есть медицинские работники, надо готовить базы для размещения больных средней тяжести”, – сказал Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. На пике эпидемии в городе построили две временных больницы на 2,5 тыс. пациентов. На строительство госпиталей ушло примерно по 10 дней.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 15 апреля коронавирусом заразилось более 2,03 млн человек, 133 тыс. из них скончались, 509 тыс. выздоровели.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирусом заразилось 3764 человека, 108 из них умерли, 143 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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