 

В украинской Нацгвардии подтвердили первый случай заражения военнослужащего коронавирусом

16.04.2020, 1:42, Новости дня

У военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины обнаружили COVID-19, подтверждение диагноза пришло 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

В этом формировании МВД Украины до сих пор не было инфицированных коронавирусом.

9 апреля во время медосмотра у нацгвардейца выявили высокую температуру. Его сразу доставили в Харьковский госпиталь Министерства внутренних дел, где провели экспресс-тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат.

С диагнозом “пневмония” военнослужащего перевели в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас. Там ему провели исследование методом ПЦР – оно подтвердило наличие у больного COVID-19.

“Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В воинской части проводятся мероприятия в соответствии с протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения. Лица, контактировавшие с больным, выявлены. Им назначен медицинский уход. В помещениях проводится дезинфекция не менее трех раз в сутки. Передвижение нацгвардейцев в пределах части, а также между подразделениями ограничено”, – заявили в пресс-службе.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 в Украине выявили у 3764 человек. Выздоровело 143, умерло 108 украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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