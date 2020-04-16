 

Дональд Трамп: США прошли пик заражения коронавирусом

16.04.2020, 1:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме, что Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

По словам главы государства, уже ясно, что решительная стратегия американской администрации очень хорошо работает: в нью-йоркской городской агломерации снижается число новых случаев заражения, количество случаев в Детройте и Денвере остается на одном уровне, а в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии и Сент-Луисе видны признаки прогресса. При этом число новых случае в Хьюстоне и Новом Орлеане снижается. Президент США подчеркнул, что борьба с пандемией продолжается, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне пик по новым случаям заражения пройден.

По данным Университета Джонса Хопкинса, производящего подсчеты на основе сводок властей США, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, сейчас в Соединенных Штатах зафиксировано более 632 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 27 тысяч заболевших скончались.

Вспышка вызываемой новым коронавирусом пневмонии была зафиксирована в конце 2019 года в Китае и впоследствии распространилась на большинство стран мира и была признана ее пандемией. По последним данным, всего в мире заразились более 2 миллионов человек, зарегистрировано свыше 130 тысяч летальных исходов.



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