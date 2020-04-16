Либеральные СМИ снова промахнулись с кандидатом в мученики

16.04.2020, 1:40, Новости дня

"Полицейские избили и жёстко, с применением газа, задержали жителя города Жуковского". Цитата из статьи МБХ-медиа — на тему, которая оказалась крайне благодатной не только для интернет-издания Михаила Ходорковского, но и большинства других псевдо-либеральных СМИ.

Дескать, некий Алексей Денисов стал жертвой превышения полномочий сотрудниками МВД. И вообще — можно подумать, едва выжил после того, как на него вдруг набросились несколько этих самых сотрудников. Хотя он, якобы, просто вышел погулять с собакой, что не запрещено даже на самоизоляции. И ничего не нарушал.

Короче говоря, история — в подобной трактовке — довольно жуткая. Дополнительно ссылаются на супругу Денисова: обещает "писать жалобы".

Однако как тут не вспомнить резонанс вокруг Иисуса Воробьёва? Того, что — тоже якобы — просто вывел пса на прогулку и безвинно пострадал. А в действительности получил закономерный штраф по конкретной статье за неповиновение требованиям полиции.

И вот теперь ещё один случай. Множество деталей, которые определённые издания предпочитают игнорировать в угоду своей повестке. А ведь полная картина куда интереснее.

Промахнулись сильно. Там всё иначе было совершенно — есть свидетели и много наглядного видео.

Кадры того, как на Алексея Денисова надевают наручники, псевдо-либеральные СМИ смакуют под громкими заголовками. "Полицейские задержали и опрыскали газом мужчину". Но, как всегда, опускают главное.

Перцовый баллончик и наручники полицейским пришлось использовать после того, как Денисов начал им угрожать, отказавшись взять собаку на поводок. Вот комментарий МВД.

"Выпустил собаку с выгулочной площадки без намордника, перестав контролировать ее действия, в результате произошедшего животное напало на маленькую собаку, которую выгуливала беременная девушка. Сотрудники полиции отловили питомца и передали его женщине, а мужчине предложили проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, на что он ответил категорическим отказом и начал угрожать правоохранителям, после чего в отношении правонарушителя была применена физическая сила и спецсредства", — сообщил Виталий Нюкалов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Медицинское освидетельствование показало, что Алексей Денисов был пьян. Его жена Елена вела себя тоже весьма эмоционально. Вот какая перепалка была с жительницей Жуковского до приезда полиции.

Мы связались с Еленой Крыловой, но беседовать с нами женщина отказалась. Написала, что они с мужем "очень устали". А вообще их якобы "спровоцировали". Но вот, что точно похоже на провокацию, так это подача задержания Денисова в СМИ определённого толка.

"Чистой воды информационная спекуляция, которая направлена сейчас на то, чтобы раскачать сейчас эту картинку, да с пандемией — и обратите внимание на стилистику: жестко избили, были применены газы. Это вот те самые коды, на которых МБХ-медиа строит свою информационную картину дня. Ситуация, конечно, выеденного яйца не стоит — обычная пьяная драма, сцена и так далее", — считает Владимир Кравцов, политтехнолог.

Так называемая "оппозиция" пытается срифмовать Денисова с нашумевшей историей на Патриарших. Иисус Воробьев и его пёс Платон, про которых столько мемов до сих пор в сети.

"Первый раз не получилось с этим Иисусом и они расширяют свою геолокацию, и ищут другие поводы. Им же в принципе-то всё равно на людей! Они всегда об этом заявляют — но никакой помощи тем же людям, которых они пытаются делать "мучениками" — они ни разу не оказали. Любое происшествие с полиций будет ими рассматриваться, как игрушка — чтобы поиграть социальных сетях и взбаламутить общественность", — уверена Наталья Елисеева, политолог.

"Мучеников режима" из Денисова и Крыловой явно не получилось. Как бы ни старались "люди с прекрасными лицами". Уж если сама Крылова пишет, что, мол, "всё нормально". Хотя за оскорбление полицейского и статью можно получить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.