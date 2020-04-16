Владимир Путин поручил правительству разработать меры экономической помощи

16.04.2020, 1:40, Новости дня

200 миллиардов рублей — региональным бюджетам, живые деньги на зарплаты — малому и среднему бизнесу, освобождение медиков — от подоходного налога. Это лишь малая часть новых поручений Владимира Путина. Президент озвучил задачи, которые необходимо решить, как можно скорее, во время сегодняшнего совещания с правительством.

Основные меры касаются поддержки экономики. Глава государства поручил — расширить перечень отраслей, которым может понадобиться помощь, а список системообразующих предприятий — доработать.