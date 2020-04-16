Синоптик: Потоки воздуха из Чернобыля не достигнут Москвы

16.04.2020, 1:16, Новости дня

Потоки воздуха Чернобыльской зоны отчуждения, где вспыхнул пожар, не достигнут Москвы, но могут затронуть пограничные регионы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец в комментарии РИА «Новости» подтвердил, что на севере Украины действительно прошли кратковременные дожди, однако выпало около 4-5 миллиметров осадков. Для ликвидации неуправляемого «подземного» пожара этого недостаточно, отметил специалист.

«В ближайшие сутки начнет усиливаться ветер, и в четверг в разгар дня его скорость у земли в порывах будет достигать 23 метра в секунду, что создаст все условия для раздувания и возобновления пожаров в зоне отчуждения», – сказал синоптик.

По его словам, воздушный поток лишь отвернулся от Москвы, «но будет ориентирован в сторону приграничных регионов нашей страны, – как минимум, на запад и юг Курской области, в Воронежскую и Белгородскую области, север Ростовской областей».

Метеоролог отметил, что скорость этого потока в пограничном слое будет составлять 20-25 метров в секунду или 90 километров в час, а значит, уже через три часа воздушные частицы из района Чернобыля будут достигать российской границы.

Он напомнил, что во время лесных пожаров 2010 года радиоактивность распространялась более чем на 600 километров, вплоть до Вильнюса, где радиоактивный фон вырос в 40 раз.

Тишковец подчеркнул, что в настоящее время на территории РФ радиационный фон в норме, но за ситуацией требуется внимательно следить. «Украина никогда не справится с этой проблемой, но РФ обладает лучшими в мире технологиями купирования такого рода проблем», – заключил эксперт.

Напомним, украинским спасателям на протяжении 10 дней не удавалось потушить возникший 4 апреля пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. В результате там сгорели 30% туристических объектов.