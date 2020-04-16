США предоставят странам Латинской Америки 280 млн долларов

16.04.2020, 1:14, Новости дня

В начале недели Белый дом заявил, что планирует предоставить финансовую помощь странам Центральной Америки в знак признания усилий по сдерживанию потока мигрантов в США. Президент Трамп, придерживающийся жесткой позиции относительно иммиграции, в марте 2019 года заявил, что прекращает выделение помощи в размере 450 миллионов долларов Сальвадору, Гондурасу и Никарагуа.

Некоторые эксперты считают, что предоставление помощи не следовало замораживать изначально.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что три страны – Сальвадор, Гондурас и Никарагуа – работали над решением проблем, которые в свое время сформулировали США, в результате чего число мигрантов, прибывающих на южную границу Соединенных Штатов, уменьшилось на 76 процентов по сравнению с пиком в мае 2019 года.

«На этой неделе Государственный департамент сообщил Конгрессу, что администрация приняла решение возобновить помощь Центральной Америке. Это помощь для экономического развития, безопасности и для других сфер. Существовала пауза финансирования этих программ в прошлом году, которая была связана с ситуацией с иммиграцией. С тех пор было подписано 14 договоренностей, и после их подписания мы заметили очень сильное сокращение нелегальной иммиграции в США. Этот прогресс означает, что Соединенные Штаты могут снова помогать этим странам», – заявила в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер.

Профессор Александр Краутер отмечает, что принципы внешней политики США в регионе, которые были определены в 2017 году, включают три основных пункта.

«Содействие процветанию, повышение безопасности и улучшение госуправления. Что означает содействие процветанию? Дать людям работу дома, чтобы они оставались в своих странах. Усиление безопасность сводит на нет насилие, что позволяет людям оставаться и жить мирной жизнью. Улучшение государственного управления предполагает борьбу с коррупцией. Так что худшее, что вы можете сделать в этом случае, это прекратить финансирование. Это не способствует процветанию. Это не повышает безопасность и не улучшает госуправление, если вы прекращаете поддержку этих программ. Поэтому крайне важно, чтобы мы возобновили финансирование», – отметил эксперт.

Ранее Госсекретарь Помпео заявил, что Соединенные Штаты вновь предоставят адресную помощь странам Центральной Америки. В Госдепартаменте отметили, что страны Центральной Америки получат свыше двухсот миллионов долларов.

«Будет выделено 258 миллионов долларов, и каждая страна получит определенную часть этой суммы. 66 миллионов получит Сальвадор, 87 миллионов – Гватемала, Гондурас – 71 миллион. Другие страны региона получат свыше 30 миллионов долларов для программ, которые будут сосредоточены на развитие этого региона», – подчеркнула Ванесса Эккер.

Эксперты отмечают, что поддержка правоохранительных органов в странах Центральной Америки – является одним из основных направлений в борьбе с наркоторговлей, которая в является одной из причин высокого уровня насилия. Цель совместных программ – исправить сложившуюся ситуацию в зависимости от нужд конкретной страны.

«Совместные программы – стратегия США в странах Центральной Америки. Способы их реализации могут существенно различаться. Участие принимает посольство США, в котором работает межведомственная команда.Есть сотрудники Управления США по борьбе с наркотиками. Есть Американское агентство по международному развитию. Есть представитель Минобороны США. Есть люди из Министерства юстиции, и так далее. Так. Мы развиваем связи на местах. Мы говорим президенту Гондураса: "Мы хотим способствовать процветанию. Знаете, давайте работать друг с другом". Существуют различные транснациональные программы, например, Международная программа помощи в подготовке сотрудников для уголовных расследований, в рамках которой вы обучаете следователей. В случае с Сальвадором американская помощь идет на поддержание правоохранительных органов, которые ведут непосредственную борьбу с наркоторговцами», – считает Александр Краутер.

Эксперты отмечают, что совместные действия администрации Белого дома и властей Центральноамериканских стран привели к снижению потока нелегальных иммигрантов.