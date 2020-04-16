Мнение: “Был предан высокой мечте единой Европы”

16.04.2020, 1:06, Разное

Занимательная история о том, как ученый верующий в Единую Европу с хорошими рекомендациями из США за 3 месяца работы на должности руководителя Европейского исследовательского совета разочаровался в системе и был изгнан с должности.

Уволенный исследователь Мауро Феррари осудил бездействие ЕС против COVID-19

7 апреля известного исследователя в области наномедицины Мауро Феррари вынудили подать в отставку с поста председателя Европейского исследовательского совета (ERC). Научный совет ERC был против усилий Феррари мобилизовать ученых всего ЕС для скоординированной борьбы против COVID-19.

Увольнение Феррари – серьезнейший обвинительный акт против политического, и , можно добавить, морального банкротства европейского капитализма. В заявлении об отставке Феррари осудил намеренное бездействие ЕС во время эпидемии, которая все еще разрастается в Европе, хотя скоординированные меры по охране общественного здоровья сдержали прорыв эпидемии в Китае и Южной Корее.

Заявление начинается так: «Прошу меня простить, но я уверен, что первым делом надо остановить пандемию. Важнее всего спасти миллионы жизней…Я верю в науку на службе общества, особенно, когда это важнее всего. И сейчас это именно важнее всего, потому, что только используя науку, можно победить COVID-19 и будущие пандемии.

Он стал главой ERC в январе, когда началась эпидемия COVID-19. Выходец из рабочего квартала Удине в Италии, Феррари получил степень доктора инженерных наук, работал исследователем в США, потом переключившись на биомедицинские темы после смерти его первой жены от рака в 1995 году. В прошлом году ERC заявил, что «безоговорочно» поддерживает его назначение, восхваляя Феррари как «квалифицированного ученого и руководителя в США, с богатым и разносторонним опытом в области исследований и применения результатов».

Феррари вернулся в Европу как руководитель ERC, как он написал в заявлении, потому, что «был предан высокой мечте единой Европы и вере в служению потребностям всего мира».

Однако, дальше он добавляет: «Эти идеалистические стремления были разрушены совершенно непохожей реальностью, всего за три месяца моей работы. Тревожные первые признаки уступили место абсолютно холодному пониманию того, что этот мир оказался совершенно иным, чем я представлял. Эпидемия COVID-19 пролила безжалостный свет на то, как серьезно я заблуждался. В чрезвычайных обстоятельствах люди и учреждения выказывают свою глубинную сущность и показывают свой истинный характер.»

Пандемия COVID-19 показала, что ЕС – прогнившее орудие капиталистической аристократии, безразличной к судьбе масс. Европейский центробанк дал 750 миллиардов евро банкам, не считая еще сотни тысяч миллиардов евро дотаций от каждой крупной страны ЕС, и в то же время чиновники ЕС заявили, что не могут остановить распространения смертельной болезни. Вместо этого они позволяют вирусу поразить население, рассчитывая, что выжившие рабочие получат так называемый «групповой иммунитет». С поразительным пренебрежением к человеческой жизни Меркель хладнокровно предсказала, что 70-90% немцев (56-72 миллиона человек) могут заразиться.

Политика ЕС – «каждый за себя», Берлин и Париж отказались продавать медицинские товары Италии. Это означало, что ЕС идет против мнения ученых, которые настаивали на скоординированной международной борьбе против COVID-19 и на оказании помощь зараженным. Феррари объясняет:

Когда стало очевидно, что пандемия будет трагедией, возможно, неслыханных размеров, я предложил ERC организовать специальную программу борьбы против Covid-19. Я считал, что это оправданно ожидаемым количеством смертей, страданий, общественных изменений и экономического разорения, особенно тяжелого для менее удачливых, самых слабых в обществах всего мира. Я думал, что в такое время лучших ученых мира следует обеспечить средствами и возможностями бороться против пандемии, с новыми лекарствами, вакцинами, новой диагностической аппаратурой, новыми подходами к поведению, основанными на науке, взамен часто импровизированных решений политиков».

Его предложение, пишет Феррари, «передали на разные административные уровни Европейской комиссии, где, я полагаю, они и пропали. Я был крайне разочарован тем, как Европа отреагировала на COVID-19…полное отсутствие координации здравоохранения между государствами-членами ЕС, постоянный отказ последовательного финансирования инициатив, всеобщие односторонние закрытия границ, и практически никаких совместных медицинских инициатив».

То, что у Феррари питал иллюзии, становясь главой ERC, придает его оценке ЕС, основанной на горьком опыте, еще больше важности.

Феррари обещает «продолжать предоставлять самый добросовестный анализ, публично и без утайки», но добавляет: «я опасаюсь, что видел достаточно примеров как управления наукой, так и политической деятельности ЕС. В эти три долгих месяца, я, разумеется, встретил многих замечательных и преданных делу людей на разных уровнях в ERC и ЕС. Однако, я потерял веру в систему в целом».

Заявление ERC об отставке Феррари только подтверждает его правоту. Развернувшись на 180 градусов от прежних похвал научным достижениям Феррари, ERC утверждает, что он «показал полное непонимание того, зачем нужен ERC»,то есть предоставления фондов для исследований по предложению самих ученых. В то же самое время, ERC нападает на него за то, что тот «провел много времени в США», выдвигал «личные предложения» Европейской комиссии, и встречался с «внешними организациями, как научными, так и коммерческими», для обсуждения пандемии.

В заявлении ERC также защищает свои действия, утверждая, что он «уже весьма активен в создании новых программ», включая по COVID-19.

Какая жалкая увертка! В заявление ERC затраты на исследования коронавирусов за годы «составило всего около 100 миллионов евро». Это значит, что хотя ERC угрожает смертью миллионам и безработицей сотням миллионов людей по всему миру, ERC выделил около 0,1% из фонда Horizon Europe (100 миллиардов евро) на борьбу с вирусом. И это в то время, когда ЕС набивает карманы богачей несчитанными миллиардами долларов.

Председатель университета Сорбонна Жан Шамба – ведущий сторонник непопулярной университетской реформы Макрона, опубликовал, как глава Союза европейских исследовательских университетов (LERU), письмо, в котором поучает Феррари о «важности независимых исследований снизу», и что роль ERC – «поддерживать эти открытые и свободные исследования».

Заодно Шамба оправдывает действия ERC по COVID-19 и призывает ЕС увеличить его финансирование . «ERC вызывает восхищение всего мира своими успехами. Он заслуживает еще большего финансирования в инвестиционном плане, который ЕС составляет для выхода из нынешнего кризиса».

Алекс Лантье

Перевод с английского с сокращениями

https://www.wsws.org/en/articles/2020/04/13/ferr-a13.html – цинк