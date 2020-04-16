 

Трамп объявил о пройденном в США пике заражения коронавирусом

16.04.2020, 0:53, Новости дня

Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом, сообщил президент страны Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», – приводит его слова ТАСС.

«Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]», – подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что в четверг администрация США огласит рекомендации по отмене связанных с коронавирусом ограничений.

Трамп сообщил, что некоторые штаты США могут «открыться» после карантина еще до 1 мая, передает РИА «Новости».

Отметим, что накануне сообщалось о гибели в США 2 тыс. 228 человек с коронавирусом. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

По данным ВОЗ, в США зафиксировано наибольшее из всех стран число вирус-положительных пациентов – 578 тыс. 268 человека.



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