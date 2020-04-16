Ouest-France – французы рады бесплатным маскам, но не все готовы возвращать детей в школы

16.04.2020, 0:40, Новости дня

Подавляющее большинство французов поддерживает инициативу президента о раздаче масок для постепенного выхода из карантина, однако больше половины выступает против открытия яслей и школ, пишет Ouest-France со ссылкой на социологические исследования. При этом население Франции одобрило решение правительства о продлении карантина до 11 мая, отмечает издание.



Reuters

Практически 90% французов поддерживают раздачу масок в рамках постепенного выхода страны из карантина, однако их мнение по поводу открытия школ разделились, пишет Ouest-France.

Как рассказывает издание, в понедельник выступление Эммануэля Макрона в прямом эфире смотрело более 36 миллионов французов, что является абсолютным рекордом: население с большим нетерпением ожидало, что скажет президент по поводу ситуации с коронавирусом во Франции. В своей речи глава государства назначил дату постепенного выхода страны из карантина: 11 мая. По словам президента, с этого числа правительство обязуется обеспечить каждого француза маской, а ясли, школы и лицеи будут постепенно возобновлять свою работу.

В среду центр социологических опросов Elabe опубликовал результаты исследования для BFMTV, который анализировал реакцию жителей страны на заявления президента. Согласно опросу, 94% опрошенных французов поддерживают раздачу масок всему населению, однако 65% респондентов сомневаются, что государство успеет это сделать до 11 мая.

С другой стороны, отмечает французская газета, жители Франции по-разному оценивают возобновление работы яслей и образовательных учреждений. Несмотря на адаптацию их деятельности для соблюдения профилактических мер, только 55% опрошенных одобряют это решение. Эту тенденцию подтверждает и опубликованный во вторник опрос компании Odoxa-Dentsu для France Info и Le Figaro: по её данным, 54% французов считают, что возвращение в классы с 11 мая является плохой идеей.

В то же время за тестирование всех людей, у которых есть симптомы COVID-19, высказалось 94% респондентов в исследовании для BFMTV, тогда как в опросе Odoxa-Dentsu 62% опрошенных неодобрительно относятся к этому решению.

Однако, пишет Ouest-France, оба анализа общественного мнения сходятся на том, что большинство французов (83% и 84%) поддерживают продление карантина до 11 мая.