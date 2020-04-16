Мнение: Нечто новое о перспективах эпидемии в России
16.04.2020, 0:35, Разное
А о короновирусе CoVid-19 многое еще неизвестно в настоящее время.
1. Продолжительность инкубационного периода ? – 5, 12 или 24 дня?
2. Неосложненное лечение короновируса в стационаре – не менее 12 дней – до второго положительного теста.
3. Излечившийся больной является еще вирусоносителем 14 дней?
4. Спад эпидемии можно ожидать к концу апреля. Но для закрепления позитивного результата меры самоизоляции следовало бы продлить на 12 дней – до 11 – 12 мая.
Москва – самый обширный эпидемиологический очаг в России. Поэтому ситуация здесь является не просто моделью, но лакмусовой бумажкой развития эпидемии.
Напомним, что Китаю справиться с эпидемией потребовалось 3 месяца.
Россия начала предпринимать противоэпидемиологические меры с 21 февраля…
Источник: Теория элит
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