Баканов метит на место Ермака, офис Зеленского решил продлить карантин. Главное из Telegram-каналов

16.04.2020, 0:31, Новости дня

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ОП требует закрыть храмы на Пасху

Telegram-канал “Резидент” со ссылкой на источник в Офисе президента пишет, что центральные власти потребовали от местных властей “не пускать верующих в храмы на Пасху”.

“Полиция выставит внешний кордон. Именно местная власть будет нести ответственность за нарушение карантина”, – утверждает паблик.

Накануне глава МВД Арсен Аваков говорил, что трех священников в Украине оштрафовали за нарушение правил карантина во время церковных служб в Вербное воскресенье.

Баканов метит на место Ермака

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза считает, что слухи о возможном назначении председателя СБУ Ивана Баканова главой Офиса президента Украины вместо Андрея Ермака подтверждают последние действия спецслужбы.

“СБУ проявляет такую активность в последние дни, что возникает ощущение того, что Баканов действительно хочет возглавить ОП вместо Ермака. Давайте по пунктам за двое суток: задержание агента ФСБ, генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова; задержание посредника в деле о взяточничестве первого замглавы КГГА Николая Поворозника; в Днепре задержали группировку, участники которой причастны к совершению 18 терактов; задержана и.о мэра Украинки Татьяна Кучер”, – написал он.

Карантин будет продлен, границы откроют не раньше августа

“Женщина с косой” утверждает, что власти Украины уже приняли решение продлить карантин до 11 мая.

“Сейчас разрабатывают запасную концепцию с минимальным облегчением карантина по ходу событий. О продлении будет объявлено ближе к завершению карантина, хотя уже решено, что продлевать будут”, – пишет паблик.

В свою очередь, “Легитимный” со ссылкой на источник в ОП сообщает, что границы Украины из-за коронавируса будут закрыты как минимум до августа.