“Провокация, направленная на дискредитацию Украины”. В представительстве Зеленского отреагировали на задержание “украинской агентуры” в Крыму

16.04.2020, 0:31, Новости дня

Оккупанты, аннексировавшие Крым, в очередной раз прибегли к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества. Так в представительстве украинского президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым отреагировали на сообщение о задержании Федеральной службой безопасности России двух человек, якобы готовивших диверсии на полуострове.

“Оккупационные власти в очередной раз прибегают к незаконному преследованию граждан на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь”, – говорится в заявлении на странице представительства в Facebook.

Российские власти должны безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом, отметили в миссии.

“Уверены, что таким действиям должностных лиц РФ и подконтрольных РФ представителей оккупационных властей будет дана оценка правоохранительными органами Украины”, – добавили авторы заявления.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Федеральная служба безопасности РФ 15 апреля объявила о задержании украинской “агентурной группы” в оккупированном Крыму. Задержанные, мужчина и женщина, якобы работали на разведку Минобороны Украины и планировали диверсии. Мужчину, гражданина Украины, сразу после ареста отправили в московский изолятор “Лефортово”. Женщину, военнослужащую вооруженных сил России, оставили под домашним арестом.

О задержании украинских “шпионов” ФСБ объявила на следующий день после того, как контрразведка Службы безопасности Украины объявила о разоблачении высокопоставленного сотрудника СБУ, подозреваемого в сотрудничестве с российской спецслужбой. По данным следствия, генерал-майор Валерий Шайтанов был агентом ФСБ РФ и передавал кураторам секретные сведения. По заданию российских спецслужб он, вероятно, планировал убийство украинского добровольца Адама Осмаева.