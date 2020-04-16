Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2 млн, МВФ прогнозирует падение украинской экономики. Главное за день

16.04.2020, 0:30, Новости дня

Пошел третий миллион

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2 млн, сообщил Университет Джонса Хопкинса (США).

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ не смогла адекватно и своевременно распорядиться информацией и прогнозами развития пандемии, поэтому Штаты приостанавливают финансирование этой организации.

Антирекорд в Украине

Коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили еще у 392 жителей Украины (суточный антирекорд). Общее число заболевших достигло 3764. Умерло от инфекции 108 украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что говорить о выходе из карантина можно будет только после стойкого снижения заболеваемости COVID-19, сейчас это нецелесообразно.

Отмена призыва

Кабинет Министров Украины в связи с эпидемией принял решение об отсрочке призыва на срочную службу с апреля – июня на май – июль 2020 года.

Новинский заразился

Внефракционный нардеп Вадим Новинский сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. При этом нардеп отметил, что не ощущает никаких симптомов заболевания.

Арест Шайтанова

Шевченковский районный суда Киева избрал меру пресечения генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову, подозреваемому в госизмене и подготовке теракта, он будет находиться под стражей до 14 июня.

“Украинские шпионы”

Федеральная служба безопасности РФ объявила о задержании украинской “агентурной группы” в оккупированном Крыму. Задержанные якобы работали на разведку Минобороны Украины и планировали диверсии.

Обмен с ОРДЛО

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что с большой долей вероятности обмен удерживаемыми лицами с группировками “ЛДНР” произойдет 16–17 апреля в двух локациях.

Созыв Рады

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков объявил о проведении 16 апреля внеочередного заседания Рады. В повестке дня – законопроект о борьбе с “поправочным спамом”.

Прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует, что из-за пандемии коронавируса в этом году украинская экономика сократится более чем на 7%, а в следующем году начнет расти.

Новинка Apple

Американская компания Apple представила второе поколение смартфонов iPhone SE.