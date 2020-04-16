Мнение: Новый раунд

16.04.2020, 0:18, Разное

Прекращение (пока временное) финансирования ВОЗ, решение о чем принял Трамп, имеет и глубокую подоплеку, и достаточно серьезное продолжение.

Обвинения Трампом ВОЗ в том, что она распространяет дезинформацию, конечно, имеют весьма серьезное основание. После пандемии предыдущих атипичных заболеваний: свиного и птичьего гриппа, атипичной пневмонии ВОЗ получала прямые обвинения в том, что развязанная ею паника продвигает интересы фармацевтических корпораций. В России, к примеру, именно на волне истерики возник феномен "Арбидола", который продвигался высшей российской властью ровно с такими же интересами и целями. Арбидол занял достойное место в ряду отечественных "фуфломицинов", обогащая фармацевтическую мафию. Пока дипломаты по-старинке барыжили "в-черную" кокаином, вывозя его литерными бортами с территории посольств и нещадно при этом "палясь", уважаемые люди вполне легально открыли с подачи высших чиновников как отечественных, так и международных новый рынок неограниченного сбыта. Этот рынок работает очень просто – создаем проблему, нагоняем ужас, продаем средство спасения. Это, кстати, чистой воды терроризм – метод управления с помощью страха. Только вот террористами сегодня называют людей, умирающих за свои идеалы, а настоящие террористы выглядят гораздо более солидно и презентабельно.

Логично, что ВОЗ, включенная в этот механизм продаж на ужасе, не могла остаться в стороне и от нынешней эпидемии. Вот только теперь речь пошла уже о более серьезных вещах, чем торговля очередным средством "спасения". Буквально на днях прошла информация о том, что Трамп и прокурор Барр отказали фонду Билла Гейтса в проекте тотальной всемирной вакцинации нового типа с использованием чипов. По сути, под вывеской ликвидации эпидемии коронавируса Гейтс пытался провести в жизнь один из своих глобальных проектов. Чипизация, кстати, это одна из технологий шестого технологического уклада, неотъемлемая часть глобальных проектов, технология управления Биг Датой, отслеживающей перемещения всего населения Земли. Теоретически мы сегодня и так чипированы с помощью мобильных телефонов, но эти данные находятся в разных руках. Проект тотальной вакцинации нового типа передавал эту Дату в одни-единственные руки. Что, конечно, играло на руку и бизнес-интересам, и интересам политическим.

Проблема в том, что Трамп продвигает принципиально иной проект, проект дробления мира на отдельные обособленные платформы, а потому давать в руки своим противникам столь мощный ресурс с его точки зрения просто нелепо. Поэтому сразу два удара – по инициативе фонда Гейтса и по ВОЗ, как инструменту продвижения этой инициативы.

Фактически мы получаем вполне определенную картину. Вне зависимости от того, был ли кризис с нынешним коронавирусом стихийным или проектным (это точно чистой воды конспирология, причем без шансов на прояснение ситуации), но именно под эту эпидемию произошло новое обострение двух глобальных проектов – финансовой и корпоративной олигархии. Пока Трамп держит позиции своего проекта, отбивая атаки противников. Сама по себе эпидемия коронавируса стала скорее новым медийным проектом, в задачу которого входит создание атмосферы ужаса. Только теперь под вывеской спасения от него должны были предложить не просто спасительное лекарство (которое, понятно, в реальности является чистым плацебо), но еще и лекарство с двойным дном – чипом, сертифицировать который и предлагал фонд Гейтса. Как именно должна была пройти вакцинация, думаю, нет никакого секрета – через введение уголовной ответственности за отказ от нее. А если учесть, что в национальных элитах более чем достаточно марионеток и сторонников финансовой глобальной олигархии, именно на них и возлагалась работа по продвижению таких законов внутри национальных уголовных уложений.

Пока глобалистов постигла неудача. Но нет никаких сомнений, что они будут пытаться снова. А значит – будет новая эпидемия, новая волна ужаса и страха. Технология работает, почему бы не повторить?

Гейтс, кстати, уже откликнулся, назвав решение Трампа опасным.