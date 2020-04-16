 

Тарзан похвастался местом своих тренировок на карантине

16.04.2020, 0:09, Разное

Известный танцор и бодибилдер Сергей Глушко, более известный широкой публике под сценическим псевдонимом Тарзан, разместил на своей странице в Instagram фотоснимок места, где ему, несмотря на карантин, удается продолжать полноценные тренировки. Публикация знаменитости вызвала восторженные комментарии у подписчиков.
На обнародованном фотоснимке представлена комната, в которой Тарзан позирует перед фотокамерой, приготовившись к интенсивной силовой тренировке. По всей вероятности, местом съемки является некий домашний спортзал знаменитости, где видны набор профессиональных штанг, макивара, специальные стойки для силовых снарядов, а также масса других спортивных аксессуаров. Снимок кумир многих представительниц слабого пола сопроводил признанием о том, что наличие у него настоящей комнаты со снарядами позволяет ему не выкладывать в Сети тренировки с резинками, бутылками и “прочим никчемным скарбом”. “Но вы там крепитесь”, – подбодрил напоследок бодибилдер своих фолловеров, симпатизирующих тренировкам.

Подписчики выразили восторг от увиденного спортзала. Однако нашлось в комментариях место и вопросам. В частности, одна из поклонниц поинтересовалась у Тарзана, насколько опасным для спортивной карьеры может быть вынужденный двухмесячный перерыв. Хозяин аккаунта высказал свое мнение, что поддерживать форму нужно обязательно, однако крахом такое “бездействие”, скорее всего, не будет: “Отдыхать тоже надо”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / Зрители раскритиковали заменившего Шепелева в шоу «На самом деле» Тимура Еремееева

26.02 / Мнение: Беги, «лангобард», беги!

19.02 / В Москве участницу шоу «Битва экстрасенсов» мошенники обманули на 135 тысяч долларов

27.03 / Большой медбрат

27.02 / Роспотребнадзор рассказал о новых способах передачи коронавируса

20.03 / Наталья Подольская о страхах Преснякова-младшего: «Муж сомневался, хватит ли у меня для него любви»

22.03 / Излечившаяся от коронавируса врач из Великобритании подробно описала симптомы недуга

24.02 / Тест-драйв Infiniti QX50 2020-го модельного года: Обновлённый экстерьер и новые опции

19.03 / Российские звезды запустили флешмоб по мытью рук #мойдодырчеллендж

02.02 / Сын Елены Яковлевой Денис Шальных: «Мать уделяла мне всего 10% своего времени»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска