Тарзан похвастался местом своих тренировок на карантине

16.04.2020, 0:09, Разное

Известный танцор и бодибилдер Сергей Глушко, более известный широкой публике под сценическим псевдонимом Тарзан, разместил на своей странице в Instagram фотоснимок места, где ему, несмотря на карантин, удается продолжать полноценные тренировки. Публикация знаменитости вызвала восторженные комментарии у подписчиков.

На обнародованном фотоснимке представлена комната, в которой Тарзан позирует перед фотокамерой, приготовившись к интенсивной силовой тренировке. По всей вероятности, местом съемки является некий домашний спортзал знаменитости, где видны набор профессиональных штанг, макивара, специальные стойки для силовых снарядов, а также масса других спортивных аксессуаров. Снимок кумир многих представительниц слабого пола сопроводил признанием о том, что наличие у него настоящей комнаты со снарядами позволяет ему не выкладывать в Сети тренировки с резинками, бутылками и “прочим никчемным скарбом”. “Но вы там крепитесь”, – подбодрил напоследок бодибилдер своих фолловеров, симпатизирующих тренировкам.

Подписчики выразили восторг от увиденного спортзала. Однако нашлось в комментариях место и вопросам. В частности, одна из поклонниц поинтересовалась у Тарзана, насколько опасным для спортивной карьеры может быть вынужденный двухмесячный перерыв. Хозяин аккаунта высказал свое мнение, что поддерживать форму нужно обязательно, однако крахом такое “бездействие”, скорее всего, не будет: “Отдыхать тоже надо”.