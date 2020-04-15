Прогноз МВФ: ВВП Украины в 2020 снизится на 7,7%, России – на 5,5 процентов

15.04.2020, 23:55, Новости дня

КИЕВ – Падение экономики Украины будет в 2,5 раза больше, чем в среднем по миру, об этом сообщает информационное агентство РБК-Украина, цитируя апрельский обзор Международного валютного фонда (МВФ» «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook).

«Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. Кроме того, МВФ прогнозирует, что уровень безработицы в Украине вырастет до 10,1% в 2020 году и сократится до 9,3% в 2021 году. В 2019 году безработица была на уровне 8,5%», – пишет РБК-Украина.

По прогнозам МВФ, российская экономика в 2020 году сократится на 5,5% , однако рост безработицы в России ожидается незначительный – с 4,6% в 2019 году до 4,9% в 2020 году. Восстановительный рост в России в следующем году может составить 3,5%.

Как сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ» 15 апреля, МВФ предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda). Документ был представлен во время пресс-конференции в Вашингтоне директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой.

«Особые времена требуют особых действий, и именно это представлено в нашей Глобальной программе мер экономической политики», – сказала Кристалина Георгиева.

Приоритеты МВФ

Она отметила, что Фонд выделяет три главных приоритета: «Прежде всего, это защита жизней, что означает финансирование систем здравоохранения», – отметила глава Международного валютного фонда (МВФ).

Кристалина Георгиева добавила, что без здорового населения невозможно иметь здоровую экономику, поэтому важно обеспечить поставки медсредств для всех, в том числе для бедных стран, без лишних экспортных ограничений.

«Второе – поддержка средств к существованию. Нужно, чтобы жизненно важные системы обеспечения домохозяйств и бизнеса продолжали существовать в период этих месяцев», – подчеркнула Георгиева. Она уточнила, что это включает работу кредитно-финансовых инструментов, в том числе денежных переводов, кредитных гарантий и корректировки условий займа.

Третий приоритет заключается в плановой подготовке к восстановлению, сказала директор-распорядитель МВФ.

Кризис только начинается?

Политолог Вячеслав Потапенко считает, что в момент пандемии коронавируса, ни МВФ, ни любая другая финансовая институция не может точно спрогнозировать развитие мировой экономики, кризисных явлений. По его словам, данные прогнозы можно называть «приблизительными».

«Если говорить локально об Украине, то в 2008, и в 2014 году падения ВВП у нас были в два раза и больше от нынешних прогнозов. Но в нашей истории важен оптимизм международных организаций в том, что в 2021 году все-таки нас ждет рост экономики. Хотя реальная ситуация в мировой экономике будет понятна – хуже или лучше, – начиная с лета этого года», – говорит Вячеслав Потапенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина не оправилась от последствий мирового экономического кризиса 2008 года, и структурные проблемы, которые существуют на региональном и глобальном уровне, официальный Киев не смог преодолеть.

«Украина находится в незавидном состоянии. У нас постоянная ситуация, похожая на кризис, который сопутствовал развитию экономики Молдовы – любой новый кризис уже не страшен, падать ниже никуда. В Украине хорошо развит первичный цикл производства, все, что добываем из земли и перерабатываем из зерна и железной руды, хорошо продается. Но с таким уровнем развития экономики невозможно достичь высоких показателей ВВП», – отмечает Вячеслав Потапенко.

Падение ВВП может быть большим

Исполнительный директор Центра социальных исследований «София» Владимир Лупаций считает, что во время пандемии коронавируса самый чувствительный удар нанесен по «теневой» или «серой» экономике.

«Закрытие всей сферы обслуживания и торговли в Украине – это большой процент самозанятых людей, а оценки МВФ касаются более прозрачной украинской экономики, которая связана с экспортом, валютными поступлениями, наполнением бюджета. Потому показатели падения ВВП у нас могут быть еще хуже», – говорит Владимир Лупаций корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что унифицированная модель карантина в Украине и России не очень эффективна и сдерживает развитие экономики.

«Чем быстрее Россия или Украина перейдут от режима судорожного нажатия на тормоза и начнут осмысленно менять социальный порядок, социальную организацию, оптимизировать все циклы жизнедеятельности, тем будет лучше для экономики. Сегодня важно вернуться не к тому, что было до 2020 года, а научиться жить с пандемией вируса, его «волнами», заболеваниями», – говорит Владимир Лупаций.