Лариса Садилова: «Жизнь российской провинции остается во многом советской»

15.04.2020, 23:55, Новости дня

Перед дальнобойщиком Егором – трудный, мучительный выбор. Дома ждут жена и сын. А во время рейсов он встречается с любящей его Анной, живущей по соседству. Егор никак не решится уйти из семьи, чтобы начать новую жизнь с Анной, готовой ради него бросить мужа и дочь. Такова сюжетная завязка фильма «Однажды в Трубчевске» режиссера Ларисы Садиловой, получившего главный приз онлайн-фестиваля «Дубль дв@». Об этом в среду, 15 апреля сообщил председатель главного жюри смотра киновед Армен Медведев. Ежегодный фестиваль «Дубль дв@», авторский проект обозревателя «РГ» Валерия Кичина, проводится с 2011 года.

«Программный директор не предлагает того, что называют «радикальным кино», артхаусом для узкого круга, – отмечает Валерий Кичин. – Основные критерии отбора: потенциальная массовость фильма, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка».

По мнению жюри, этим критериям соответствует новая лента Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», мировая премьера которой состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Главные роли сыграли Кристина Шнайдер (Анна) и Егор Баринов (Егор).

Режиссер Лариса Садилова – признанный поэт женской темы в кино. Ее лиричные, непритязательные истории непременно погружены в гущу быта, чаще всего в российской провинции. Ее ленты «С днем рождения!», «С любовью, Лиля», «Требуется няня», «Ничего лишнего», «Сынок», «Она» показывались на кинофестивалях в России и других странах и завоевали множество призов.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал по телефону с Ларисой Садиловой.

Олег Сулькин: Лариса, напомню, мы с вами познакомились в 1999 году, когда вы впервые приехали в Нью-Йорк с дебютным фильмом «С днем рождения!».

Лариса Садилова: Да, это были незабываемые дни знакомства с Америкой.

О.С.: Прошло столько лет, а ваше видение и ваш стиль, похоже, совсем не меняются. Есть, конечно, отличия и нюансы, но заметно, что вы неизменно сохраняете приверженность своему взгляду на мир и своим героям.

Л.С.: В моем родном Брянске со мной хотят сделать телепрограмму и попросили прислать биографию. И я буквально сегодня перечитала текст про себя, свою жизнь и свои фильмы, который я написала по другому поводу десять лет назад. Я говорю мужу (муж Ларисы – продюсер Рустам Ахадов. –О.С.): «Надо же, столько времени прошло, а я ни от одного слова не отказываюсь». Удивительная вещь – получается, что я не меняюсь, принципы не меняются.

О.С.: Почему?

Л.С.: Наверное, потому что я советский человек. Я за прекрасное будущее, за коммунизм, скажем так.

О.С.: Сегодня это заявление звучит несколько эпатажно. Кстати, в картине «Однажды в Трубчевске» «советскость» программно заявлена в финале, когда жители этого городка в Брянской области с энтузиазмом празднуют день его освобождения от фашизма, поют советские песни.

«Однажды в Трубчевске». Courtesy photo

Л.С.: Понимаете, жизнь в России остается и по сей день в большинстве мест советской. Только в Москве она не советская. Скажем, советские праздники в Трубчевске продолжают отмечать. Люди собираются, радуются, их никто не заставляет. Жизнь как бы застыла.

О.С. И все же, согласитесь, жизнь меняется. Если бы у ваших героев не было мобильных телефонов, то и любовного романа у них не было бы, или он был бы совсем другим.

Л.С.: Да, история строилась бы по-другому. Хотя история эта реальная. Я знала дальнобойщика, который ездил со своей любовницей-соседкой в Москву. И я сделала эту историю современной.

О.С.: И еще одна очень современная деталь. Любовную пару беспрепятственно селят в одном гостиничном номере, что было невозможно в советское время. Сейчас все или почти все определяют деньги – ведь так?

Л.С.: Да, конечно. Жизнь очень поменялась, поменялась драматургия жизни.

О.С.: Что вас привлекло в этой истории?

Л.С.: Фильм начинался как короткометражка. На три дня мы поехали в Брянскую область и сняли осень. И потом четыре дня мы снимали зиму. Фильм заканчивался тем, что героиня сидит в своем доме и никак не решится сказать мужу, что уходит от него. Мы подумали, что надо продолжать эту историю. Слишком большая недосказанность. И мы начали дописывать сценарий. А ветераны, партизаны, военный праздник возникли случайно. Мы решили снять праздник 75-летия освобождения Трубчевска от немецко-фашистских захватчиков и включить в фильм. Мы снимали все эпизоды последовательно, а это бывает нечасто. То есть руки у нас были развязаны.

О.С.: Говорливая деревенская старуха, у которой любовники снимают комнату, очевидно, непрофессиональная актриса. Но играет она замечательно, такой сочный характер.

Л.С.: Бабулю зовут Евдокия Ивановна Боровикова. Мы ей объяснили, что Анна никакая не жена дальнобойщику, что она его любовница, которая ушла от мужа. И Евдокия Ивановна Анне на камеру выдала: в семью вернись, муж будет ругаться, а ты молчи, будет бить, а ты молчи, только голову не подставляй.

О.С.: Фактически эта пожилая женщина озвучивает русский домострой, традиционное понимание подчиненной роли женщины в семье. Любопытно, что реальные люди и актеры очень органично сосуществуют в вашем фильме, не ощущается, по-моему, никакого зазора между ними.

Л.С.: Спасибо! Для нас это было очень важно. Я стала задумываться над сочетанием игрового и документального начала еще во время работы над моим первым фильмом «С днем рождения!». Там был настоящий роддом, настоящие акушерки, но роженицы были актрисы. Так и здесь. Четверо профессиональных актеров, а все остальные роли сыграли местные жители. Но здесь было сложней. Ведь это настоящая мелодрама. Я очень старалась, чтобы не было видно швов.

О.С.: А почему это сложно?

Л.С.: Легко скатиться в неуважение к зрителю. Да и критики не жалуют мелодраму как жанр.

О.С.: Вы давно и последовательно снимаете жанровое кино, стремясь острым сюжетным ходом зацепить зрителя и держать его в напряжении. Но при этом, что уже не раз отмечалось, вы сохраняете стойкую приверженность тем, кого называют простыми людьми.

Л.С.: Когда я сняла фильм «С любовью, Лиля», на премьеру в Дом кино пришла съемочная группа одного из федеральных телеканалов. Это был 2002 год. И девушка задает мне вопрос: «Почему вам интересно снимать фильм про них?». Про них! То есть не про нас с ней, а про простых людей, про провинцию. Некоторые даже с негодованием говорят мне об этом. Зачем я, мол, снимаю кино про этих людей. Ведь есть целый пласт фильмов и сериалов про совсем другую жизнь. Когда я приехала в Канны, фестивальные отборщики сказали мне: наконец-то мы увидели, как вы живете, как живут простые люди. В Трубчевске 14 тысяч жителей, четыре тысячи из них – студенты. Мы уже три раза проводили там фестиваль «Наше кино». В этом году из-за пандемии коронавируса отменили фестиваль. А в следующем году, надеюсь, проведем.

«Однажды в Трубчевске». Courtesy photo

О.С.: Трубчевск для вас, ну, просто «Амаркорд». Я заметил, что один живописный летний кадр с холмами, лесом и церквушкой вы повторяете из фильма в фильм.

Л.С.: Да, он есть в трех последних фильмах. Природа там просто фантастическая! Куда камеру ни поверни, везде прекрасный вид – холмы, лес, лужайки, изгиб дороги.

О.С.: Как принимают фильм?

Л.С.: На сайте онлайн-фестиваля кто-то написал, мол, Лариса Садилова запросто разговаривает про грех, типа это негоже. Я долго искала, как, каким образом раскаявшаяся героиня возвращается в свою семью. И поняла, что Анна должна просто попросить прощения. Она и говорит свекрови: «Простите меня, пожалуйста, я больше не буду».

О.С.: На этой фразе я усмехнулся. Уж очень она какая-то наивная, детская.

Л.С.: Я и хотела, чтобы вы усмехнулись. Анна ведет себя, как большой теленок. Захотела – ушла из дома, передумала – вернулась. Она мне напоминает героиню Натальи Гундаревой в фильме «Сладкая женщина».

О.С.: Собственно, это вечный конфликт между страстью и долгом, причем у вас долг одерживает верх. Ведь домострой предписывает женщине наступить на горло своим чувствам и остаться в семье.

Л.С.: Да. Поэтому в финале, в сцене военного праздника, когда Анна с мужем поют «Огонек», вся их семья в сборе, свекровь и дочь-подросток.

О.С.: Что зрители говорят после просмотров?

Л.С.: Например, на «Кинотавре» картину вообще не приняли. Вообще! Придирались к каждому кадру. А фильм надо смотреть в расслабленном состоянии. Картинка сама складывается.

О.С.: У вас уже есть новый сценарий?

Л.С.: Да, мы в запуске.

О.С.: Это опять провинция?

Л.С.: Да, Брянск. Сценарий называется «Огород». Он про любовь 70-летних. Я его написала вместе с Рустамом Ахадовым. В главной роли Валентина Теличкина. И сейчас наши люди в Брянской области делают грядки и теплицы, пересаживают кусты. Если мы в мае не посадим огород, то в августе не сможем снимать.

О.С.: Надеюсь, коронавирус не помешает вашему «Огороду».

Л.С.: Мы на это очень надеемся! У меня такое ощущение, что я этим вирусом уже переболела. Я в декабре приехала из Киргизии, и перенесла тяжеленный бронхит, которого у меня никогда не было.