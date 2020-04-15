“Полтора года без секса”: Топалов пожаловался на “скудную” интимную жизнь с Тодоренко

15.04.2020, 23:53, Разное

Недавно звездная пара Влад Топалов и Регина Тодоренко стали гостями онлайн-эфира в Instagram, традиционно проводимого известным видеоблогером Настей Ивлеевой. В рамках общения певец неожиданно сделал весьма откровенное признание.

Сценарий для онлайн-эфира Настя Ивлеева продумала заранее: в процессе передачи, компанию в которой троим упомянутым звездам составил муж Ивлеевой певец Элджей, две супружеские пары соревновались в довольно оригинальной игре. Суть ей состояла в том, что женские “половинки” должны были соперничать друг с другом в выполнении заданий, а проигравшую в каком-либо из них должен был ударить током из специального электрошокера её же собственный любимый муж. Так получилось, что Регине Тодоренко постоянно везло, и Влад Топалов, пожалев соперницу жены, однажды “по ошибке” ударил током собственную супругу. В порыве негодования возмущенная красотка пригрозила мужу весьма “жестокой” фразой: “Три месяца без секса!”.

Стоит отметить, ответ Влада Топалова еще более озадачил всех посетителей микроблога: “Я без секса полтора года!”. Разумеется, во всем вышесказанном была изрядная доля юмора, однако многочисленные поклонники не на шутку пожалели “несчастного” супруга, призвав его жену не лишать любимого такого важного составляющего момента мужской жизни.