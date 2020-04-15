 

Россия нарастила вложения в американский госдолг

15.04.2020, 23:30, Новости дня

В феврале 2020 года РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с январем до 12,58 млрд долларов, свидетельствуют данные министерства финансов США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 4,3 млрд долларов, краткосрочных – 8,2 млрд долларов, передает ТАСС.

В январе этого года общий объем вложений достиг 10,51 млрд долларов.

Весной 2018 года РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг. К маю они сократились до 14,9 млрд долларов и продолжили уменьшаться. В августе 2019-го РФ впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 млрд долларов.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в феврале осталась Япония с показателем 1,268 трлн долларов. Второе место с 1,092 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Йовович показала дочь Ошун, которой исполнилось две недели

26.03 / Модель Chevrolet Camaro получает небольшие обновления

27.03 / Лидер итальянской партии назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов»

30.03 / Саудовская Аравия решила с мая рекордно увеличить экспорт нефти

01.04 / Сделка с ОПЕК по ограничении нефтедобычи прекратила действие

09.04 / Сгоревший в Москве дом престарелых не принимали в эксплуатацию

01.04 / В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

12.02 / Местные власти оправдались за выставление счета селянам за несуществующий водопровод

27.03 / Палата представителей утвердила пакет экономической помощи в размере 2,2 трлн долларов

10.03 / В Казахстане приостановили продажу иностранной валюты после обвала тенге на фоне падения нефти и рубля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска