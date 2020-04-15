Федор Бондарчук призвал москвичей меньше передвигаться по городу

15.04.2020, 23:30, Разное

Федор Бондарчук призывает жителей Москвы ограничить передвижения по городу из-за распространения коронавируса. Режиссер напомнил всем, что есть много людей, которые находятся в зоне риска.

Федор Бондарчук просит всех москвичей делать все для того, чтобы ситуация с COVID-19 побыстрее разрешилась. Знаменитость отметил, сейчас все больницы и доктора трудятся на пределе, поэтому очень важно не забывать о социальной дистанции. Также режиссер напомнил, что в столице с 15 апреля введены новые правила передвижения – с предъявлением цифровых пропусков. Они необходимы тем людям, которые перемещаются машиной или общественным транспортом.

Режиссер просит жителей Москвы относится к таким мерам с пониманием и ответственностью. Все должны помнить, чем меньше людей выходит из дома без крайней необходимости, заражений тоже будет меньше.