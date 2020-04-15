Обнаружены новые свойства крыльев цикад

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15.04.2020, 23:25, Новости дня

Новое исследование показало, что необычным свойствам крыльев насекомых способствуют химические соединения, покрывающие крылья цикад.

Крылья цикад имеют упорядоченный узор из маленьких столбиков. Эта особенность способствует гидрофобности крыльев и, по мнению ученых, играет роль в уничтожении микробов, которые хотят прикрепиться к крыльям. Чтобы изучить детали наностолбиков, учеными был разработан метод медленного извлечения соединений на поверхность. Такой метод исключает повреждение общей структуры крыльев. Каждое крыло ученые поместили в растворитель и обработали его.

Обнаружилось, что крылья цикад покрыты соединением из кислородсодержащих молекул, углеводородов и жирных кислот.



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